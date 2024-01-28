臺東年味市集快閃台北 有機農產、高檔海鮮開賣狂湧人潮

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農曆新年將至，台東縣政府嗅到商機，繼台東慢食節年年掀起的熱潮，此次以台東永續農業品牌SLOW SUPER亮相，快閃信義區精品百貨超市。今（28日）在台北微風超市南山店進行展銷活動「SLOW SUPER臺東年味慢農市集」。

這次SLOW SUPER臺東年味慢農市集有超過20家來自台東有機友善農友，像是近年頗受歡迎的鳳梨釋迦、全國十大神農種植的有機紅烏龍、外銷日本等級的鰻魚，還有受到日本人喜愛的金菊花茶等。臺東縣政府表示，為了搭上年貨的採購的需求，SLOW SUPER臺東年味慢農市集所銷售的品項也特別圍繞在年味上頭，不可或缺的零食，如糙米花生、一口米香、有機Q梅、牛軋糖等。

SLOW SUPER臺東年味慢農市集還邀請了東台灣最難訂位的法式餐廳Sinasera 24主廚楊柏偉來 到市集現場示範。選用現場販售的食材，烹調出既方便、有年味的年菜。楊柏偉第一時間便想到了奶奶每年年夜飯必定製作的麻油雞飯，利用SLOW SUPER臺東年味慢農市集裡的麻油薑、椴木香菇等完成。身為法餐主廚的他，也不忘大家可能會吃膩了年年大同小異的年菜，特別設計了具法式風情的開胃小點。

此外，大直NOKE忠泰樂生活同樣舉辦年禮市集「鬧春有樂市 NOKE NEW YEAR MARKET」，精選20個質感品牌即日起至2月18日，集結了選品、器物、植栽、藝術、甜品飲食等。