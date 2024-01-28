餐廳春節訂位滿8成 Global Mall年菜7折、滿額折現寵客

農曆春節倒數，團圓聚餐商機持續看漲，Global Mall環球Online自12月起開跑年菜預購，精選近250款年菜、禮盒，其中以高單價的中式年菜大份量組合、手路菜單品及鍋物最為熱銷，累積至今買氣較去年同期成長近1倍；另全台8店也集結上百家餐廳推聚餐優惠，春節期間訂位率已超過8成。

Global Mall環球Online觀察，今年年菜預購呈現兩大趨勢，高單價的中式年菜8到10件組大為熱銷，像是6000至8000元的柚子花花10道年菜組合、欣葉小聚七巧福，甚至超過萬元的板橋凱撒大飯店大金龍圍爐年菜8件組也吸買氣；而精緻手路菜單品、名店海陸鍋物也獲青睞，消費者可自由配，免擔心吃不完，也不用辛苦排隊，包括天香樓mini佛跳牆、林聰明沙鍋魚頭或刁民酸菜魚等都皆為熱賣商品。同時隨著社交訪親需求全面回溫，也湧現伴手禮採買熱潮，其中以企業大宗訂購健康、春節應景禮盒，或是展現創新口味或吸睛造型禮盒大受歡迎，像是創新烏魚子蛋捲、堅果、年糕禮盒，單次訂購最高達百盒以上，環球Online年菜、伴手禮預購推出以來，買氣較去年同期已成長近1倍。 年菜預購倒數，Global Mall環球Online祭出晚鳥選購優惠，即日起至1月31日推精選年菜組合、伴手禮限時優惠7折起，指定商品滿2000元領券可再享現折150元、滿5000元現折450元，無論是傳統必吃的佛跳牆、蹄膀，或是中西合併美饌，甚至養生蔬食、泰式料理、日式壽喜燒等，便利尚未採買足夠的消費者一站購足，包括星級澎湃便利的板橋凱撒大飯店「小金龍圍爐年菜6件組」原價7760元、優惠價5888元，包括明爐烤鴨、紹興醉雞、胡麻九孔沙拉等彙集而成的五福大拼盤，搭配金蒜河粉大蝦、東坡肉、蒜燒龍虎班、櫻花蝦珍珠米糕等，份量十足；或是晶華酒店「龍騰團圓宴套組」原價5818元、優惠價3999元，集結5道應景年菜，軟嫩帶勁的霸王骨、紹興蹄膀、紅燒黃金錩魚、三寶臘味米糕及鮑魚佛跳牆。

除了外帶年菜在家輕鬆享，Global Mall全台8店主題餐廳也已湧現預訂潮，目前訂位率超過8成，其中除夕、初二訂席更近全滿，以中式餐廳最為熱門，包括欣葉小聚、時時香、開飯川食堂、蘇杭等，訂位人數則以4人及6人以上家庭聚餐為最主要。看準春節聚餐高需求，Global Mall全台八店集結百家餐廳推4到8人團聚套餐優惠7折起。