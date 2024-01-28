中泰簽署互免簽證協定 3月1日生效

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中國官媒央視新聞報導，中國與泰國今天在泰國曼谷簽署互免簽證協定，3月1日起生效。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）本月2日宣布，3月1日起與中國互相給予永久免簽待遇，並形容雙方互惠免簽將「升級兩國關係」。

此前，中國政府25日宣布與新加坡自2月9日起相互免簽30天。

央視當天報導指出，中國已與157國締結了「涵蓋不同護照種類」的相互免簽協定；與44個國家達成簡化簽證手續協定或安排；與包括新加坡等22國實現全面相互免簽；此外還有60多個國家和地區給予中國公民免簽或落地簽便利。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，中國出入境旅遊受到嚴重影響，據中國移民管理局統計，2019年全年外國人士入出境9,767.5萬人次；2020年大幅萎縮至約760萬人次；2021年全年更只有453.1萬人次；2022年全年進一步減至447.3萬人次；2023年雖回升至3,547.8萬人次，但僅有2019年的36.3%。

為促進疫後復甦不佳的經濟並提振旅遊業，中國自去年12月1日起對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙以及馬來西亞6國試辦單方面入境免簽15天政策，時間至今年11月30日；本月中旬又先後宣布對瑞士、愛爾蘭實施單方面免簽。

中國政府宣布單方免簽之後，馬來西亞稍後也公布，自去年12月1日起給予持中國護照者30天免簽。