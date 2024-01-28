醫院掀關床潮！蘇一峰PO慘況：病房變倉庫

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疫情後就醫大反彈，護理人員發生離職潮，各大醫院只得紛紛關病床。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰昨晚在臉書PO文，貼出醫院「病房變庫房」照片，只見病房堆滿各類衛生紙、輪椅，甚至還有「醫師查房巡診表」，蘇一峰表示，沒有護理師，醫院只能關病床，維和各醫院急診室塞車？「很簡單，因為上面能住人的病房變少了啊！」

衛福部上周公布三班護病比，並規劃為護理人員加薪，但至今回流人數未見好轉，許多醫院關閉病床數仍高達2成，近百床以上。近期傳出，護理人員有些許「回流」，但事實上都跑去長照機構，而不是回到醫院。不少醫學中心、區域醫院病床仍然「開不回來」。

蘇一峰表示，護理師離職潮讓許多醫院關閉病房達1至2成，造成部分醫院急診待床人數增加、待床時間也增加，尤其是醫院龍頭台大，急診室等待人數超過百人，至少要排3～5天才有機會等到病床。

以北市聯醫陽明院區來看，目前關閉一個收治內、外科系病人，約50床的病房，若再加上其他零星關閉的病床，總計約80床，占該院區總病房數近2成。

蘇一峰指出，衛福部雖喊出為護理人員加薪，但護理的工作環境仍然很辛苦，根本看不見效果。他認為，健保點值不斷下降，醫院就無法改善醫護工作環境，用高薪聘用護理人員，最後只會造成惡性循環。

蘇一峰表示，目前醫療環境就是「缺床」、「缺藥」、「缺醫護」，政府若再不快速處理護理人員流失問題，缺床情形會更加嚴重，預期今年國人平均餘命仍會持續減少。