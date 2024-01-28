三陽工業活化土地資產 台北市最後一件危老廠辦案上樑

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根據《財訊》雙週刊報導，政府為避免工業區依「危老」與行政院「工業區更新立體化發展方案」產生政策排擠，也擔心違規工業住宅再起，內政部自2019年5月公告工業區不適用危老獎勵申請重建。

而三陽工業與達永開發機構合建的廠辦開發案，恰好在壓線送件，成為北市最後一件危老廠辦案，總銷100億元，也是北市案量最大的廠辦危老案。

這個位於內湖新明路的廠辦合建大樓，日前舉行上梁典禮，位置比鄰台塑集團、星宇航空，以及行善路上興建中的緯創全新內湖總部暨台北市數位內容創新中心。

三陽工業協理林明杰表示，該旗艦總部原址為1435坪的三陽舊廠房，與達永開發集團的合建分屋比例約為50：50，再遴選過眾多合建夥伴後選定在內科打造近30棟廠辦的達永，力拼8月完工，由於危老獎勵，可興建16層樓，完工會是區域最高的指標廠辦。

而有「內科廠辦大王」之稱的達永開發機構董事長莊文欽透露，近期廠辦的交易熱度比住宅佳，目前已經有2-3組客人洽談整棟打包。

莊文欽表示，新明路周邊原本是工業區，近期再推動產專區計畫，未來若是能順利成為產專區，即代表能有住宅規劃，現存的工業住宅便能就地合法。也因此，莊文欽也已買斷附近老舊公寓約900坪基地，待通過即申請都更程序。

另，《財訊》雙週刊指出，莊文欽也看好雙北地區的都更危老商機，現在在手整合個案，包含住宅案的南港松和街900多坪基地、整合逾8成；三重高中附近2400坪基地、整合9成；還有市民大道與敦化南路巷子的350坪基地。以及新莊也正同步在整合工業地。

展望今年房市，莊文欽認為選舉已順利結束，買方心理安定，房市交易量會比去年稍好或持平，但房價因工料問題未解，加上未來仍有碳稅議題，房價不易下跌。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）

文／游筱燕