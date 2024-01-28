棄15年公務員鐵飯碗！警為愛妻辭職投入餐飲業

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很多人嚮往公務員鐵飯碗，卻有人逆風辭職投入商場，37歲的凃皓文從警15年，自2020年請育嬰假停職3年，轉開連鎖小火鍋店，人生道路突變，去年10月復職上班1周，心疼妻子獨自顧店，毅然決定辭職，全心投入餐飲業，比較兩者落差，坦言「當警察只要服從命令，當老闆要負擔決策成敗」。

凃皓文警專25期畢業，2009年從警至今已15年，原本在台南市警4分局育平所當警員，2020年因老婆生第2胎，請育嬰假停職，意外開啟他人生轉捩點。

凃皓文請假停職後，老婆打算加盟經營1家連鎖小火鍋店，他從旁協助開店，首次接觸餐飲業，竟不幸遇上新冠肺炎疫情，禁止內用半年是生義最慘澹的時刻，夫妻仍堅持挺過疫情，並再加盟另一家連鎖複合式餐廳。

3年育嬰假一到，他重回到警職生涯，被安排上大夜班，白天只能補眠，作息難以適應外，更看到妻子孤身顧店的無力感，有感派出所上班無法兼顧店內生意，思考1周後決定辭職，專心經營餐飲業。

大家都嚮往公務員的穩定收入，凃男放棄鐵飯碗的決定一度令父母覺得可惜，看兒子堅持表態對人生負責，後來也傾力支持。

從警轉商，凃皓文現在已是億品鍋海安店與金三益成功店老闆，他表示，一般人會覺得當老闆很風光，但對自己來說卻是負起人生責任，過去是聽命的警員察，現在是負擔店生意的老闆，坦言「孤注一擲哦人生，要自己負責」。