嘉義房市「積」情四射？這區域量價恐一飛衝天

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台積電前腳尚未拍板，嘉義房市已「積」情四射？根據房產業者統計，以往鮮少為市場關注的嘉義房市，近二年房價漲幅逾1成，房價在中南部各縣市仍屬親民；業者分析，若台積電確定進駐嘉義，太保市房市量價恐一飛衝天。

根據591新建案統計嘉義縣近兩年推案，新案成交單價從每坪24.8萬上漲至27.6萬，年漲11.3%；2023年總銷金額上探221.5億元，年成長10.5%；不過供給因去年選舉、打炒房等干擾呈現縮水，2023年進場個案數為46件，年減3成，推案戶數為1,833戶，年增0.3%。

591房屋交易網主任畢務潔指出，過往嘉義缺乏房市話題，主要以在地建商為推案主力，量體有限，買方也以在地客或周邊鄉鎮換屋族居多，新案供需相對平穩，成交單價則落在2字頭左右，價格在中南部各縣市頗為親民。

然而近年嘉義力求產業轉骨，先後有馬稠後產業園區一、二期、嘉義科學園區、民雄無人機航太園區等建設興起，土地行情悄然翻漲，如今台積電進駐風聲四起，可預期在建商及投資客聞風而至下，當地恐將步上台南與高雄經驗，一發不可收拾。

倘若未來台積電真的進駐，哪裡最可能出現推案潮？畢務潔分析，目前嘉義推案重心主要以舊市區及太保市周邊，其中市區因腹地有限，建商多半朝老舊建物的土地整合，個案都屬於中小量體的透天、華廈案，開發潛力相對有限。

反觀太保市，因緊鄰嘉義科學園區且有縣府、長庚醫院等機能加持，同時又是高鐵站所在處，早早就吸引建商卡位，像清景麟在當地推出的「高鐵科技城」、「清景麟・嘉科」等指標案，合計貢獻近80億元總銷、逾800戶供給，該社區行情最高已突破30萬大關，總價平均約在千萬左右，隨著市場預期心態發酵，恐讓當地價量暴衝。

然而，畢務潔也提醒，台積電之於房市，固然是一帖良藥，但良藥亦有苦口之時，回顧過往仍有高雄楠梓反覆變化、甚至桃園龍潭期望落空等前例出現，絕非市場萬靈丹，建議出手前仍要參考人口、交通等多項因素，避免套牢。