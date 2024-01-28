昇恆昌董座領軍百位志工 歲末關懷弱勢提前圍爐發紅包

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每年近400場公益活動的「全員志工」企業昇恆昌免稅商店，28日循例歲末關懷行動，由董事長江松樺帶領總經理江建廷等近百位主管與同仁赴楊梅啟智教養院、八里天主教安老院等，以陪伴與準備過年的物資分享，提前圍爐過新年。

昇恆昌免稅商店每年都會在過年前特別組織多個志工團隊，關懷育幼院、獨居老人、安老院等機構，以陪伴帶給弱勢團體溫暖、過個好年，即使這三年疫情無法親自到場，昇恆昌團 隊仍會在歲末準備好年菜與新年物資送到安老院與教養院等從未間斷。

楊梅啟智教養院主要收留18歲以上的身心障礙者，目前共收留237位院生，昇恆昌自2016年起關懷，透過手作、唱遊、團康遊戲，讓院生們的身心靈得以更健全的發展，同時也會定期物資捐贈，透過經常陪伴，院生們與志工團隊關係形同家人，而在金龍年前夕，團隊特別赴楊梅啟智教養院，與院生團康唱跳以及手作年味的吉祥吊飾等。

此外，昇恆昌的志工持續關懷八里天主教安老院的爺爺奶奶們超過13年，院內長者對每年過年前與昇恆昌志工提前圍爐、唱歌、發紅包引頸期盼；八里天主教安老院收容60多位70歲以上無依、窮困的長者，其中多位已經臥床、不良於行，江松樺更長年與長者互動，與院中的長輩們建立深厚感情，此次睽違三年再見，彼此噓寒問暖的溫馨場面，令人動容。

江松樺出身嘉義農家，投身公益40多年，在創立昇恆昌後以「公共服務導向，利益大眾」為理念，深耕「全員皆志工」的企業文化；2023年，即使營運恢復僅疫前六成，昇恆昌志工團隊仍不間斷進行近400場志工活動，累積公益時數超過3.8萬小時。