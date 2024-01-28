陸加強融券監管 全面暫停限售股出借

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大陸加強對限售股出借的監管。大陸證監會28日公布新措施優化融券機制：一、全面暫停限售股出借。二、把轉融券市場化約定申報由即時可用調整為隔日可用，對融券效率進行限制。因涉及系統調整等因素，第一項措施自1月29日起實施，第二項措施自3月18日起實施。

2023年10月，大陸證監會取消上市公司高階主管及核心員工，透過參與戰略配售設立的專案資產管理計畫出借，並限制其他戰略投資者在上市初期的出借方式和比例。自新規實施以來，戰略投資者出借餘額降幅近四成，取得良好效果。

大陸證監會官網28日發文指出，在總結前期優化融券機制安排經驗的基礎上，依照「穩健推進、逐步實施」的思路，這次證監會優化融券機制，主要體現以下監管意圖：一、突出公平合理，降低融券效率，制約機構在資訊、工具運用上的優勢，給各類投資人更充足的時間消化市場訊息，營造更公平的市場秩序。二、突出從嚴監管，階段性限制所有限售股出借，進一步加強對限售股融券監管。同時，堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為。

大陸證監會下一步將持續強化監管，把制度的公平性放在更加突出位置，及時總結評估運作效果，依法維護市場秩序，確實保護廣大投資者的合法權益。

在大陸證監會全面暫停限售股出借後，上交所、深交所也展開行動，分別發出暫停戰略投資者在承諾的持有期間內出借獲配股票的通知。