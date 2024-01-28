領先全國！基隆市全體公幼開辦寒假全日延長照顧

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對許多雙薪家庭而言，每到學生放寒暑假的期間，身為家長的往往頭痛不已。不過，基隆市政府為了讓雙薪家庭的父母能夠安心就業，自即日起在全市的幼兒園開辦全日延長照顧服務，讓家中有就讀幼兒園孩童的家長，能夠有喘息的空間。

行政院長陳建仁去年11月參訪基隆市公立幼兒園時，便肯定基隆市政府在幼兒課後延長照顧服務的表現，全市44所公立幼兒園、8所非營利幼兒園和5所職場教保中心，百分之百開辦延長照顧服務，開辦6年都維持全國第1名，希望以基隆做為全國的楷模、典範，未來推動到全國。

基隆市長謝國樑表示，幼兒寒假期間，許多家長仍然需要上班，為使雙薪父母於幼兒寒假期間安心就業，鼓勵各公立幼兒園開辦寒假留園，本市只要有1名幼生參加即開班，無人數限制，滿足雙薪家庭托育需求。

基隆市全市有44所公立幼兒園，今年寒假起，全面開辦「全日班」延長照顧服務，最少開課2周並統一收費，自上午8時至下午4時一天120元；下午4時至6時延長照顧一小時35元，開辦比率為全國之冠。

為了照顧弱勢家庭，以及顧到可能家中臨時有狀況的家庭，除了弱勢家庭幼兒參與延長照顧服務有補助外，若其他經濟情況特殊幼兒參加課後留園，只要附相關證明文件或學校家訪證明，由所就讀的校（園）提出申請，即可完全免費。一般生延長照顧收費亦調降至每小時35元。此外，寒假的加托服務一天120元外，午餐費、點心費及行政費，都由基隆市政府負擔。