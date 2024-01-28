寒流來雞蛋「連兩周喊漲」！明起漲至52元 產地蛋農這樣說

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受到寒流來襲，台北蛋商公會今宣布明起蛋價將漲2元，讓產地價格來到每台斤42.5元、批發價則來到52元，連續2周喊漲，彰化蛋農陳秋池說，最近蛋農互相支援調度供蛋，他也是今早才知道要漲，但因應農曆年到來，加上供應量少，價格波動是必然的。

彰化蛋農陳秋池表示，這周蛋價才漲2元，結果又宣布要再漲2元，很明顯是供應量少，價格自然就得調漲，最近蛋農互相支援，甚至以每台斤2到4元的價差來調度，光產地成本可能都要在44元、46.5元間，換算下來每箱20台斤的蛋成本價將從850元漲到930元。

陳秋池認為，去年底政府大肆進口近2000萬隻蛋中雞，但新雞進來抗病力還不夠，加上這波寒流來襲，導致整體產蛋率銜接不上，才會產生供應量不足的情況，他認為這次缺蛋雖然沒有去年同期嚴重，但過年前的雞蛋供應量一定會不夠，過年送蛋可能變成奢侈品了。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍則認為，「蛋價早該漲了」，他認為往年農曆年是因為需求大，蛋價先漲後跌在收盤修市，等來年才能開紅盤，但今年蛋商較晚漲，也沒有跟蛋農商量，也都是今天才收到要漲價的資訊。

黃榮珍說，蛋農努力顧蛋，在調度下勉強還可維持供蛋正常，上月每日交易量約11萬1000箱，本月大約剩10萬箱，隨著天氣冷、過年等雞蛋需求會在大增，少說要11、12萬箱才夠，因此雞農為維持自己行銷通路，都會互相支援「調蛋」，來確保供應量充足。