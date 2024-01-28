1／29本周國內外財經焦點》去年第四季GDP概估、聯發科法說、中國官方製造業PMI

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主計總處將在31日公布去（112）年第四季GDP概估，雖然消費、出口成長符合預期，惟民間投資表現不佳，第四季經濟成長率很難比原預測5.22％好，但還是有機會保5。

主計總處官員表示，目前正在進行第四季的GDP概估，在出口方面，第四季出口比預測數多5億美元，但進口卻比預測少了近40億美元，進口比預期差很多，這說明出口情況回穩，但民間投資卻很不好。

何以進口衰退是代表民間投資不好？主計總處官員指出，這是因為廠商投資設廠所需的機器設備，很大一部分是自國外進口，去年第四季進口年減11％，其中資本設備進口更年減28％，反映的正是民間投資很不好，至於不好到什麼程度？主計總處正在估算中。

台股焦點部分，聯發科將在31日舉行法說會，預計由聯發科執行長蔡力行親自主持2024年首場對外法說，聯發科產業地位馬首是瞻，市場寄予高度期望。

聯發科手上握有7,000個專利，且與台積電等半導體大廠具盟友關係，本身具備包括InFO、Interposer、CoWoS等2.5D及多晶片封裝解決方案，設計、製造、封裝生態系完整且領先市場，近期AI伺服器需求大爆發，已導引CSP客戶追尋ASIC開發能量，聯發科目前ASIC接案狀況，以及產品比重是否影響毛利率變化趨勢，也將是關注焦點之一。

陸港澳焦點部分，大陸統計局1月31日周三將公布官方製造業PMI。由於大陸官方製造業PMI近期陷入低迷，2023年12月的數值報49.0，不但是連續3個月下滑、連續3個月處於低於50的收縮區間，還創下半年來新低水平，讓市場對大陸經濟復甦情況感到悲觀。

本周其他重要財經大事請見工商時報財經行事曆。