樂為國際年會熱鬧登場 引領大健康產業挑戰國際市場

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樂為國際25日於台中洲際好運來宴展中心盛大舉辦的年度千人盛會圓滿落幕，當日邀請來自全球各地經銷商與夥伴齊聚一堂，讓與會者感受樂為國際強大的凝聚力，對未來發展充滿信心，共同見證大健康產業新的里程碑。

為感謝全球經銷商過去一年中在市場推廣與銷售方面的傑出表現，特別表揚績優經銷商，並頒發多項榮譽獎，如年會最高潮的大獎，即是萬眾矚目的賓士車等高級大獎，表示對卓越業績經銷商的肯定與鼓勵。活動中更增加抽獎環節，讓參與的夥伴有機會獲得豐富禮品與驚喜，增添與會者的樂趣。

樂為國際創始人湯蕎熙開場時發表，對健康價值和影響進行深刻闡述。在全球疫情影響下，人們更加重視自身與家人的健康，大健康產業迎來前所未有的發展機遇，未來將推出更健康的好產品，以及運用專業服務，引領此行業邁向新的境界。

該年會不僅提供一場精彩紛呈的美食饗宴，更力邀藝人李聖傑及杜力樂團為現場觀眾帶來令人難忘的精湛演出，透過音樂、舞蹈和表演充滿藝術氛圍，讓與會者充份享受極具娛樂性的美好體驗。

該年會不僅是一場商業盛事，更是一個展現企業文化、凝聚團隊力量的機會。樂為國際期望舉辦的千人年會，可進一步加深與國際夥伴的合作，攜手共創大健康產業的輝煌未來。展望2024年，樂為國際將持續致力於拓展國際市場，為客戶提供更優質產品和服務，攜手優秀夥伴攀登更高峰。