不是華城 法人喊買二檔重電股原因曝光

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台電虧損嚴重，引發各界揣測今年4月電價恐將調漲，台股重電概念股重回市場焦點；法人表示，大同（2371）今年上半年開始電線電纜、變壓器等產能增加 25-35%，將帶動大同營運淡季不淡，給予大同「買進」的投資建議，目標價52元。

此外，士電（1503）逐步打入美國與其他亞洲市場，帶動產品組合優化，隨著產能逐步擴張，未來獲利有上升空間，給予「買進」的投資建議，目標價147元。

群益投顧表示，大同受惠先前在手訂單的取得，預期從今年第一季開始，部分中大型儲能案場將開始進入工程高峰，加上今年上半年開始電線電纜、變壓器等產能增加25-35%，可望帶動大同營運淡季不淡。

展望2024年，大同主要受惠總額5645億元的台電強韌電網預算持續上升，預 計今年計畫預算較2023年增長46.32%；隨著大同子公司減少，加上海外綠能案場布局，預期大同逐步迎來海外EPC程需求以及費用率降低。

群益投顧認為，綜合以上，大同2024年主要迎來產業成長、國內市占率提升、海外市場布局與費用率降低等四項項利多，預估今年業績可望較去年明顯攀升，考量大同屬於因公司治理問題結束後的轉型股，給予大同「買進」的投資建議。

另外，群益投顧表示，隨著國際淨零碳排需求，國際變壓器交期逐漸拉長，預期士電將透過過去與日、美等多家國際重電廠商的合作關係，逐步打入美國與其他亞洲市場，帶動士電的產品組合優化。

基於當前海內外變壓器需求強勁，加上重電設備擴廠不易，預期士電仍將以加班、協力廠商合作進行今年的產能增加，而士電的新產能，則是預期今年底開始，分別有小型、大型廠房逐步投產，預計將提升25-30%產能，帶動2025年 營收成長。因海內外變壓器需求強勁，加上士電營運具備規模經濟的特性，隨著產能逐步擴張，未來獲利有上升空間。