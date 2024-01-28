大陸汽車品牌將「血洗市場」引熱議 車輛公會也發聲

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外傳裕隆集團有代理中國大陸汽車品牌比亞迪、奇瑞之計畫，PTT甚至以「血洗市場」形容未來國內汽車巿場，引起各界熱議，裕隆28日首度澄清否認後，車輛公會亦表示，裕隆集團透過新聞已表示非屬事實，並重申「不宜降低關稅」的立場。

車輛公會表示，目前政府政策是規定汽車整車、底盤及少數幾項零組件貨品是禁止從中國大陸進口，本會所屬會員廠均一致支持政府維持此項政策。另政府核定之《大陸地區人民來台投資業別項目表》中，依台灣行業分類標準，製造業開放陸資投資者涵蓋有汽車及其零件、船舶及自行車等運輸工具之製造；服務業開放陸資投資者則涵蓋有行銷通路有關行業。依現行法令並無禁止在台組裝中國大陸品牌車輛及販售之規定，若有相關業者投資導入，勢必要遵循相關規定辦理。

另有關民眾反映台灣車價居高不下，公會指出，一直以來稅制問題備受討論，包含整車進口關稅稅率17.5％、國產車使用進口零件須負擔10到17.5％的關稅；及因引擎排氣量不同而有25(2000 c.c.以下)到30％(2000 c.c.以上)的貨物稅；另外還有5％營業稅及若是300萬元以上的高價車，得再課徵10％特種貨物稅（奢侈稅）。

因此一直有民眾或進口車商呼籲調降進口稅賦，以財稅專業學者觀點，進口車稅賦中，最重的其實是貨物稅，其次才是關稅。以公會觀點，若調降整車進口關稅稅率將連動零組件關稅大幅調降，進口取代國產，影響關聯甚大，政府必須慎重權衡得失。就短期稅制改革仍應以貨物稅改革為主要政策方向。

另目前台灣準備加入CPTPP，未來加入CPTPP後，將依照CPTPP談判的期程降税；另考量現在車輛產業正在從油轉電的轉型發展中，國產車廠電動車轉型到一半，貿然開放將關稅降低並不妥，目前仍需要關稅保護；如果關稅降為零，不但政府減少稅收，更造成汽車產業超過30萬人失業的問題。各國關稅政策依各國對該行業之重視程度、整體國家稅收及關貿關係而有差異。

公會指出，推動貨物稅及整車產業政策，淨零碳排是未來國家要走的方向，未來要發展油電車、電動車或氫能車等，後續如何跟貨物稅條例結合的機會較高，例如淨零碳排，包括前面所提的各項新能源車、也包含生產中的過程減碳、整車或零組件運送的過程等等，後續還需車輛產業與政府部門檢討後再提出。

車輛公會表示，未來將持續積極配合政府共同推動產業發展策略與相關規定，面對未來世界更多變化的環境，車輛公會將持續作為產業及政府之間的橋樑，創造有利整體產業發展，包含整車、零組件、售服市場等產業升級轉型，爭取更多商機，並邁向低碳永續發展的目標，讓車輛公會的會員們更有信心迎向未來的挑戰。