名家觀點》若川普勝選 信強：兩岸關係將比中美關係更加凶險

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今年的美國總統大選受到矚目，更牽動中美關係及兩岸關係。復旦大學美國研究中心副主任、台灣研究中心主任信強向本報分析，若美國前總統川普再度入主白宮，將會加大打台灣牌的力度，以實現「以台制華」的戰略目的，兩岸關係有可能會比中美關係更加凶險。

川普近日贏得愛荷華州與新罕布什爾州的共和黨初選，代表該黨競選總統機率升高。

信強指出，除非出現川普被司法判決定罪、入獄或剝奪競選資格等極端情況，否則依據當前態勢，川普贏得共和黨總統提名應無懸念。作為現任總統的拜登，只要其健康狀況允許且決意尋求連任，否則民主黨內幾乎無人會出面挑戰拜登，因此可能出現兩人再次對決的局面。

信強直言，對中國大陸強硬、支持台灣對抗大陸，已成美國兩黨共識，也是美國國內的「政治正確」，尤其當選舉白熱化時，這種競賽勢必會讓中美關係以及兩岸關係的緊張不斷升溫。

信強預料，川普在競選過程中可能提出更具對抗性、挑釁性的對華政策主張。這也會刺激拜登政府，在對華政策上採取更加激進的實際措施或行動，否則將遭國會與川普陣營批評為「對華軟弱」。而派高官訪台、給予賴清德過境美國更高規格、出售先進的進攻性武器給台灣、提升美台安全合作、幫助台灣維持和拓展國際空間等，都是拜登政府可能的作法。

由於台灣處於中美博弈的前沿，信強認為，如果拜登於選舉期間採取挑戰一個中國原則的措施，大陸當然會對美國進行反制動作，但是也絕對不會對台灣毫無動作，最終受損最大的還是兩岸關係，尤其是台灣自身。況且中美大國間在許多領域必須合作，雙方仍會留有轉圜的餘地，但是對於始終自稱台獨工作者的賴清德，大陸肯定會選擇重拳出擊。

對於美國選舉前後的兩岸關係可能的走勢，信強判斷，雖然選舉過程中兩岸關係很可能會受到負面衝擊，但是如果川普勝選並大打台灣牌，其入主白宮後的兩岸局勢勢必將會比選前更為緊張，兩岸關係也會比中美關係更加凶險。若是拜登成功連任，兩岸關係應該會在選後得到一定舒緩，因為選後拜登可卸下選舉壓力，並恢復到當前中美合作保持一定管控、防止局勢升溫的狀態。

信強指出，拜登政府的對中政策脈絡清楚，包括要在中美之間建立護欄，對台灣問題會進行必要的管控，在對華政策上保持一定的克制。但是川普若真勝選，會拼命在台灣問題上做文章發起挑釁，且絲毫不會考慮和顧及台灣的利益。

台灣大選結束，信強分析，在兩個前提之下，「中美共管台獨」可能出現。第一是拜登能夠繼續當政，因為如果是川普上台極有可能會在台灣問題上挑釁生事、「煽風點火」；第二是賴清德走法理台獨道路，從而被美國視為陳水扁式的「麻煩製造者」（Trouble Maker），「中美共管台獨」的情況就有可能再次出現。