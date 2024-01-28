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試車報告／ PORSCHE Macan S 橘黑撞色 有個性

  • 中時即時 陳大任
選配碳纖車側刀刃造型飾板及登車踏板。（陳大任攝）
選配碳纖車側刀刃造型飾板及登車踏板。（陳大任攝）

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在國內進口豪華車品牌中，保時捷算是個人化選配項目相當豐富的品牌，這次試駕車Macan S即是最佳範例之一，台灣保時捷為其選配金屬木瓜橘色（Papaya Metallic），在不同角度、亮度的陽光照射下，會展現暗橘到亮橘的色調，業者也同時選配黑色真皮內裝延伸套件搭配木瓜橘色（Papaya）對比色縫線，包括安全帶也是橘色，予人相當獨特的印象。 事實上，消費者還可以在輪圈、內裝飾板等更多細節選擇相同的色彩，另在裝飾性的選配上，試駕車選配了高亮澤黑色車頂置物滑軌、高亮澤黑色側窗飾條，以及碳纖車側刀刃造型飾板與登車踏板，同時在車尾的車型名稱字樣也選用高亮澤黑色的處理方式，如此一來，成為相當個人化的車款。 在保時捷的車系發展策略中，選在Macan問世十年後迎來以純電動力驅動的第二代車型，全新的Macan 4及Macan Turbo預計於今年開始交車，引進台灣的時程也指日可待。反觀眼前這台搭載2.9L V6引擎的Macan S，其380hp/520Nm動力數據0-100km/h加速性能4.8秒，極速更來到259km/h，對於偏愛V6引擎細緻飽滿動力特性的消費者來說，擁抱的機會正在倒數計時中。

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