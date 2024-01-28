試車報告／ Range Rover Velar P250 DYNAMIC SE簡約時尚 好風采

小改款Range Rover Velar外觀承續過去簡約洗鍊風格，且更顯優雅時尚，更精彩的是內裝，最明顯的就是大幅簡化駕駛座艙的繁複細節，回歸質樸，將許多原本的實體旋鈕控鍵整合於中央的大型觸控螢幕，而且還能完美融入全新的內裝風格，新的操控介面對於已相當熟悉智慧型手機的現代人來說，很快就能適應。 這次試駕車為Range Rover Velar P250 DYNAMIC SE，坐進車內即見全新的11.4吋曲面玻璃觸控螢幕，已整合在中控台上方的位置，廠方將常用的空調溫度/風量、駕駛模式、地圖導航、Apple CarPlay/ Android Auto的功能連結，以及音量調整、車外影像與系統設定等功能分列於螢幕兩側，方便駕駛者更直觀的操作，中央鞍座上則只剩下握感極佳的排檔桿，其造型也有別於過去的旋鈕式設計，相當吸睛。 據廠方的資料，這一代的Range Rover Velar具備更多的數位功能，而且包括Pivi Pro、導航、車輛診斷、底盤和動力系統等將近80%車載軟體，均可透過SOTA進行更新，無需回廠更新。同時，也提供車主選配Meridian 3D環繞音響系統搭配主動式道路降噪技術，可以有效降低路面噪音，提供更加舒適寧靜的旅途品質。