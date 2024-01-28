14歲就會設計無線遙控吊車！AIoT智慧聯網課程 成果斐然

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太屌了，14歲國中生就能設計出無人吊車！台中光華高工與清華大學合作共同開設AIoT智慧聯網課程舉辦成果會，其中只有14歲的居仁國中學生發表「無線搖控吊車」，讓與會者相當振奮；光華高工校長賈德琪說，整個國家產業都在智慧轉型，學生的學習必須即早跟上產業發展步調；而居仁國中輔導主任張維亮也大讚這個課程幫助孩子探索，走在正確道路上。

為順應產業發展，台中市光華高工與清華大學於去年（2023）3月簽訂合作計畫，以智慧溫室建置物聯網（IoT）與人工智慧（AI）作為育才策略，共同開設AIoT智慧聯網課程，邀請居仁國中、興大附中、曉明女中與光華高工4校同學共同學習，經過19個周末兼備理論與實作的學習，27日辦理成果展，同學們運用Iot在各自的專業領域，驗證體用合一，更展現豐富的學習成果。

光華高工校長賈德琪表示，光華高工有4組發表作品，分別是悠遊「雲」雙驗證系統、花卉智慧系統-F.S.S、創新的聲控檯燈及地震斷電系統，均充分展現技職教育與生活的連結性；興大附中以生態池水質檢測與控制為主題，而曉明女中則發表二合一溫光感測手電筒；居仁國中則以無線遙控汽車為主軸，研究無人吊車。

賈德琪指出，辦技職教育需要注意到產業發展，當國家產業都在智慧轉型，物聯網（IoT）、人工智慧（AI）逐漸成趨勢，學生的學習必須和產業連結，與清華合作是希望讓學生提早接觸，對未來職業發展進行探索。

張維亮表示，國中生科教育強調的是動手做的能力、而程式設計則是國中生較弱的地方，透過光華高工與清大教授指導下，啟發孩子在程式設計思考邏輯，這個課程幫助孩子探索，走在正確道路上。