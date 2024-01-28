試車報告／MAZDA CX-60 33T AWD Premium Sport 聲浪飽滿 好激情

去年10月底，台灣馬自達發表全新世代旗艦休旅MAZDA CX-60，並提供25S、33T兩個不同動力車系，本報已於去年搶先試駕25S AWD Exclusive，對其優雅細膩的日式造車工藝有著進一步的體驗，但最想試的其實是後者，今年1月中旬才有機會實際體驗33T AWD Premium Sport的版本。 33T AWD Premium Sport配置3.3L縱置直列六缸渦輪增壓引擎及48V輕油電技術，更加貼近品牌在商品定位上所訴求的「純粹的駕馭樂趣」，其一是「縱置直列六缸」引擎在市售車款中已少之又少，尤其直六引擎特有的聲浪，對於喜愛操駕的消費者來說，遠比強節奏的音樂更催情，這也是目前市場主流小排量引擎沒有的魅力。 據廠方資訊，CX-60是以MAZDA全新的縱置後驅平台為基礎開發，除了是同級唯一縱置引擎後輪驅動SUV，更首度配置與MAZDA MX-5同級的KPC車身平衡控制技術，可有效抑制側傾帶來的不安定感，當轉彎橫向G值超過0.3G時，系統會對彎內側後輪施加輕微制動，利用後懸吊結構的機械設計，創造可抑制車輛側傾的反抬升效果以穩定車身，增強過彎的穩定性和乘坐舒適性。