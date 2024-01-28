高雄唯一！承億酒店推黃色小鴨專案迎賓 房客搭私家遊艇海上賞鴨

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2013年曾風靡全台的巨型藝術品「黃色小鴨」，睽違10年將再次蒞臨高雄，期間適逢寒假與農曆新年，位於亞灣區核心位置的高雄承億酒店，擁有地理優勢，趕搭黃色小鴨熱潮，推出「萌遊港灣」住房專案，房客可搭酒店私家專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨，再加贈酒店24F高空無邊際泳池RAR BAR「港城故事調酒」，業者表示2梯次遊艇額滿，活動期間平均住房率約8成。

高市觀光局指出，2013年黃色小鴨首次造訪高雄，展期1個月吸引390萬參觀人次，創造10億元觀光產值。因應黃色小鴨二訪高雄，高雄「冬日遊樂園」活動1月27日至2月25日推出，首日統計至晚間8時，約28萬人朝聖，預料將掀起一股軟萌的黃色小鴨旋風。曾被知名旅遊網站票選為「全台最美飯店冠軍」的高雄承億酒店，可遠晀高雄港、旅運中心，飯店25樓大廳及24樓高空透明無邊際泳池更可直接欣賞到黃色小鴨，成為本次黃色小鴨重回高雄港的熱門飯店。

承億酒店也是高雄唯一擁有自家專屬私人遊艇的五星級飯店，搭上本次黃色小鴨炫風，承億酒店的私人遊艇也悄悄到港，未來將作為專屬海上交通工具行駛在高雄港灣。飯店趁勢推出「萌遊港灣」住房專案，入住即可獲得2隻泡澡小鴨玩具，還能獨家搭乘酒店專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨，賞完小鴨再到酒店24F高空無邊際泳池RAR BAR享受「港城故事」調酒，平日經典和式房6600元起。民眾詢問踴躍，承億酒店指出27日住房率超過9成，2梯次遊艇額滿，活動期間平均住房率約8成。

為讓旅客能更沈浸式體驗黃色小鴨的可愛魅力，承億酒店25Ｆ「飛裊柒茶」同步推出黃色小鴨專屬雙人下午茶組，含2顆小鴨造型馬卡龍、2顆小鴨造型慕斯蛋糕及2杯飲品，每組 880元加1成。此外，B1美食孵化基地「TAi香」也有黃色小鴨應援活動，於1月25日至2月25日整整1個月，民眾到店單筆消費滿300元，即贈送精緻小鴨餅乾2個，每日限量。

承億酒店27日集結亞洲新灣區「三項之最」迎接黃色炫風，以「最美飯店」之姿與最美台灣小姐共乘私家遊艇，以最近距離欣賞黃色小鴨；另邀請「第十二屆台灣小姐」后冠林沛瑢領銜其他9位獲獎人，於高空無邊際泳池畔旁舉辦走秀表演，一同共襄盛舉體驗酒店特別準備的小鴨造型泳圈，推廣飯店黃色小鴨專案及小鴨造型甜點，活動現場氣氛熱情洋溢。

承億酒店總經理戴淑玲表示：「承億酒店以亞洲新灣區的文化客廳為主題，以台式親切與熱情來接待每位遠道而來的旅客，我們不斷在思考如何創造更趣味的旅遊體驗，自2022年第三季開幕營運1年後，最近剛收穫五星級評鑑確認，很榮幸能以五星級飯店之姿打造自家遊艇，為旅客創造非凡的體驗。」

戴淑玲也補充承億集團秉持著「以旅行目的地」為題，繼續延伸島鏈計畫，此次透過黃色小鴨炫風搶先亮相飯店專屬遊艇，此艘遊艇最新計畫為服務酒店房客與俱樂部會員，這些人士可搭乘專屬遊艇欣賞西子灣日落並去旗津大啖海鮮，亦可在遊艇上舉辦私人派對及餐宴。

承億酒店將遊艇計畫鎖定國際頂級自由行旅客及港都在地潛在客戶，並預計與集團旗下Villa新品牌「曇」系列「聽琉嶼」合作，未來將展開高雄港與小琉球的南台灣跳島之旅。本次搶先結合黃色小鴨炫風做熱身活動，也是預告2024年承億酒店會展開更多私家專屬遊艇相關活動與遊程，要拉開與同業服務內容的差異化，期待旅客入住酒店可沈浸式的深刻感受高雄港灣之美。