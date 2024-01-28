高市敬老卡福利點數將減少？社會局澄清只有「這狀況」才會

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近日手機line群組或簡訊瘋傳持有敬老卡的高雄市民，如果未在1月底前過卡，市府贈送的每年1200點社福點數將從1200點降為1100點，高雄市政府社會局今日澄清，去年已持有敬老卡者，今年何時過卡，都可獲得1200點社福點數，只有今年新辦者才有此狀況發生。

高雄市敬老卡自2024年1月起擴大使用範圍，除享有免費搭乘市公共車船及輕軌（刷卡不扣點）外，另享每年1200點（1點1元）社福點數，於點數內搭乘高雄捷運依實際搭乘半價扣除社福點數；點數用畢，回復半價優惠，自付半價由票卡內儲值金扣除。

搭乘特約計程車每趟次可扣抵50點（元），剩餘車資自票卡儲值金扣除，其票卡內社福點數及儲值金須足以支付當趟車資，否則須以現金支付當趟全額車資。

近日高雄市政府社會局接獲民眾於line群組或簡訊轉傳高雄市65歲以上長輩有一卡通者，於1月31日前過卡，會有1200點儲值贈送，2月才過卡則僅剩1100點之訊息。

社會局特別澄清該訊息不正確，正確為2023年12月31日之前已持有「敬老卡」者，只要於今年（不限月份）持「敬老卡」搭乘高雄市公共車船、捷運或輕軌皆可取得1200點社福點數，或持「敬老卡」至社會局或高雄市各區公所過卡，亦能取得社福點數，且全年皆可使用。

另今年1月1日起新申辦之「敬老卡」才會依申辦完成之月份依比率計算第一年的社福點數（如2月申辦，當年點數為1100點），第2年起皆為每年1200點。

社會局並說明須為「敬老卡」才享有社福點數，一般之一卡通卡並不會有社福點數。符合申辦資格民眾可持身分證、近一年內2吋照片1張、印章及戶口名簿(55至64歲原住民須附)至高雄市各區公所或社會局申辦敬老卡，初次製卡費用由市政府補助。

如有疑問可洽社會局老人福利科或至社會局網頁查詢。另社會局特別提醒，敬老卡申辦處所為各區公所及社會局，並無戶政事務所，請大家不要再誤傳，避免長輩白跑一趟。