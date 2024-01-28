混血兒娛樂成立「ANK Gaming」電競戰隊 天團玖壹壹現身力挺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣電競產業蓬勃發展，就連知名演藝經紀公司都跨足電競領域成立戰隊，開創業界先例！由台中饒舌大廠「混血兒娛樂」所組成的「ANK Gaming」職業戰隊，今（28）日在台中舉辦戰隊成立暨粉絲見面會，天團玖壹壹也現身力挺台灣電競產業、嗨翻全場！

台中市運動局副局長游志祥代表市府到場祝賀時指出，台中市積極發展電競產業，已連續六年舉辦「電競嘉年華」活動，市府也鼓勵業者及年輕人透過民間力量，共同帶動電競產業軟硬體發展。

「ANK Gaming」戰隊的選手陣容，為GCS職業聯賽中唯一拿過二連霸的冠軍，同時也是第19屆杭州亞運代表選手，即將征戰2024 GCS傳說對決職業聯賽，前途無可限量。

混血兒娛樂宣布跨足電競領域，「ANK Gaming」職業戰隊28日選在台中知名「門門咖啡」舉行成立儀式，天團玖壹壹也到場剪綵，力挺台灣電競產業。

「ANK Gaming」職業戰隊雖然每位選手來自不同的家庭、混著不同血脈與成長背景，但在共同目標和對榮譽的渴望之下，達成一起出戰世界舞台的共鳴，兄弟齊心攜手BROMAN準備叱吒全場，讓世界都看見。

其中，BROMAN的想法源自於玖壹壹把所有支持、鼓勵他們的人都當作兄弟，以及形容新世代的年輕人，有著更多元化的想法，哪怕是各行各業，都可以有自己的生活態度，為自己的夢想闖出一條路。

戰隊負責人詹唯綸表示，成立ANK電競戰隊的初衷，就是希望讓更多懷抱著職業夢想的選手們可以擁有舞台，電競選手如同藝人般，除了實力技術的磨練，更重要的是形象包裝，為電競選手的職涯增添多元發展，期望打造電競明星選手。

「混血兒娛樂」為台灣知名演藝經紀公司，旗下成員包含饒舌音樂團體玖壹壹、潤少、IVAN艾文、歐吉虎、縉Jin、Gambler、悟飛Luffy等藝人。

混血兒娛樂作為台灣饒舌樂團的指標品牌，集結了各式各樣的音樂人，持續締造台灣饒舌奇蹟。過去也曾與《Garena傳說對決》進行多次合作，出席明星表演賽、擔任傳說對決精神大使及創作聯動歌曲《戰場傳說》等。

今日更是ANK Gaming成軍以來首度公開活動，混血兒娛樂旗下知名藝人玖壹壹、潤少、IVAN艾文出席力挺，台中市運動局副局長游志祥也到場祝賀，為戰隊嘉勉鼓勵。

現場不僅有精彩的藝人表演、趣味遊戲、表演賽及與粉絲互動環節，還能參加抽獎拿好禮，吸引數百名粉絲共襄盛舉，期盼ANK Gaming未來能創造佳績。