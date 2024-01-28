民怒觀光區「無障礙步道」變越野級「人刑道」！宜蘭縣府回覆了

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宜蘭縣五結清水大閘門兼具防洪、觀光的重要景點，日前卻有民眾帶母親到那上廁所時，發現走道坡度過大，無障礙步道反而變成越野級，輪椅根本要用抬的！該民眾將畫面PO上網後，網友直呼「養護單位睡著了嗎」、「是人刑道吧」等；縣政府得知後會同相關單位至現場場勘，將盡速鋪面改善。

「清水大閘門」亦為「五結防潮閘門」，位於冬山河下游，建於1968年，已使用超過半個世紀，主體結構受損，縣府向中央爭取18.7億元經費改建改善工程，預估2027上半年完工。未來的新閘門除肩負防洪防潮功能，保障冬山河排水系統集水區民眾的生命財產安全，還兼顧生態與觀光需求。

日前網友林先生在臉書PO指出，有天晚上帶媽媽上五結大閘門的女廁時，驚嚇發現無障礙斜坡道的設計竟是越野等級的，真是經典之作！看起來使用好幾年了，應該有許多人在這「無障礙」斜坡跌倒，納悶怎麼都沒有人定期維護，叮嚀到那附近的民眾要小心。

網友們不禁反諷「這管理單位厲害了！無障礙變有障礙」、「養護單位睡著了嗎」、「公部門就是鴕鳥心態，有人反映才要做，習慣就好」、「越野車拉力賽的無障礙跑道」、「無障礙根本就是人刑道」、「上完廁所直接滑下去的概念嗎」等留言。

林先生說，根本要越野型的輪椅才能走該無障礙步道，且附近有很多長輩跟民眾會到那運動跟釣魚，真的很危險！尤其冬天易下雨、青苔滑，加上斜坡高低落差大，一般人走都要很小心了，更別說是長輩；他強調該洗手間設計優良，景觀好、通風好、使用率高，希望維護單位能立即改善該步道。

縣議員沈信雄得知此事，18日便邀集縣府工商旅遊處、水利資源處及村長等實地會勘，工旅處表示，「清水大閘門改建工程」將於2月16日動工，屆時會封閉洗手間區域並做部分拆除，遂在動工之前，針對該無障礙步道的坑洞部分，會先做簡易鋪面改善，以維護民眾安全。