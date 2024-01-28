連棟透天1問題他住到崩潰 過來人：學日本下場更慘

【中時新聞網 吳長諭】許多人注重居住品質，很怕遇到鄰居的噪音干擾，就有一名網友上網抱怨，住在連棟透天，每天會聽到鄰居製造出的聲響，奉勸別買有共用牆壁的連棟透天，應學習日本留有間隙的蓋法，貼文引起兩派網友熱議，也有過來人表示住過連棟透天沒有問題，認為透天屋之間若留有空隙，反而會有更多苦惱。

「買房千萬別買連棟透天！不然你會後悔！」一名網友在PTT八卦板發文疾呼，認為連棟透天是很糟糕的設計，因為鄰居幾點關房門、幾點洗澡、地上掉東西，「你每天都會聽的一清二楚，簡直快瘋掉了！」也不懂台灣偏偏喜歡搞連棟的透天，附圖稱讚日本透天間留有縫隙，台灣應學習犧牲房子寬度，也不要跟鄰居共用一個牆壁。

貼文引起熱議，一派網友附和「跟住公寓大樓差不多，還是被鄰居吵」、「連棟透天最慘的是單面採光」、「真的，隔壁跑動聲音超級大聲」、「清晨鄰居五點半拉鐵門出去，我就醒了」。也有人質疑，「為什麼會聽到，牆壁紙糊的？」、「把牆做厚一點不會？根本沒遇過這種事」、「不爽自己做隔音啊，無聊」、「怎麼我沒這個問題，採光也很好」。

也有人看衰，如果透天屋留縫隙會出現更多問題，「有了那個20~30公分的間隔，剛好讓小偷可以爬上屋頂，潛入你家中」、「道理我都懂，你知道台灣人的陋習是什麼」、「那個縫隙等等就拿來堆放雜物」、「台灣人尿性那條一定是拿來抽菸尿尿的」、「保證會被丟垃圾」。

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