萊爾富2023營收248億元 今年多元創新行銷拚成長逾10％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「超商老三」萊爾富易主後，行銷走向創新多元，28日晚更在台灣男子職業籃球聯盟P. LEAGUE＋ 2023-2024年球季例行賽，臺北富邦勇士在主場迎戰桃園璞園領航猿，由營運長陳建成首度擔綱開球；陳建成指出，萊爾富去年營收達248億元，今年在多元與創新行銷策略下力拚逾10％成長。

萊爾富易主後內部組織調整為五大部門五長制，包括營運、財務、公關、物流與資訊等五長，陳建成兼具行銷、營運兩大部門協理，在萊爾富逾30年，組織調整後升任營運長，近期萊爾富行銷創新力強，又是賣露營車、賣重機，更因與氣球廠商獨家聯名而參與職籃典賽事開球，積極搶攻年輕世代「心」市占。

陳建成指出，萊爾富獨家合作的新興文創品牌「RECA瑞卡首創」所推出的立體春聯氣球「福氣春聯丸」快閃賽事現場，並提供勇士專屬優惠價，即使沒到賽場亦可透過全台近1600家萊爾富門市與線上Hi-Life VIP APP購買，最低優惠8.4折起。

且加碼年節商機，1月31日至2月20日限時推出與日本經典動漫七龍珠合作的龍年限定福箱「七龍珠超系列龍年限定福箱」好事成雙抽抽樂活動，有機會抽出第2件1元優惠，還有機會登錄序號將百萬頭獎黃金條塊500g搬回家。