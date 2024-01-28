29日起回暖！年前恐有寒流「冷到春節」

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【中時 蔡亞樺】中央氣象署發布低溫特報，影響時間從今日下午到明天上午，氣象署指出，明天白天水氣減少，各地溫度也逐漸回升，周五起東北季風稍微增強，北台灣溫度略降，桃園以北、東半部有短暫雨，預估年前有一波冷空氣，有機會挑戰寒流，且可能持續到春節假期。

氣象署發布低溫特報，影響範圍包括新北平溪區、石碇區、坪林區；金門金沙鎮、金湖鎮、金寧鄉、金城鎮、烈嶼鄉、烏坵鄉。北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，今日至明晨新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象署預報員葉致均指出，今晚至明晨各地仍偏冷，中部以北、東北部低溫13至14度，其他地區15至17度；明天白天起，氣溫明顯回升，北部、東半部高溫20至23度，中南部24至26度，局部地區可達27至28度。

葉致均說，明晨受到中層水氣影響，北部、東部、中部地區都有局部降雨，不過白天開始水氣減少，降雨範圍以迎風面為主。周二至周四吹東南風，天氣穩定，僅東半部、恆春半島局部短暫雨，整體水氣減緩，周五、六東北風略微增強，桃園以北、東部、恆春半島有局部短暫雨。

溫度方面，葉致均指出，周三至周四各地高溫皆可達25度以上，中南部局部可能達28至30度，各地低溫約15至18度。周五至周六，東北季風增強，北台灣溫度略降為21至22度，周日東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升。