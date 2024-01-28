勞資達成共識！長榮航機師罷工落幕

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長榮航機師罷工落幕！勞資雙方28日在行政院鄭文燦副院長與勞動部等主管機關積極協調、協助下，勞資雙方終於就勞資爭議事項逐項達成協議，並在主管機關見證下，於行政院正式簽約，罷工爭議畫下句點。

機師工會長榮分會的罷工三大訴求，如調薪20％、外站津貼每小時提高至6美元及停止進用外籍正駕駛，這三大訴求的勞資爭議也在28日逐項達成協議。

機師工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至民國115年（2026年）5月31日止，不再就上述三項勞資爭議標的發動爭議行為。

三大協議如下：

一、 於長榮航空公司去年年底所宣布的調薪外，公司同意於本薪及職務津貼項目，再行調漲飛行員正駕駛每月13,500元、資深副駕駛每月11,000元、副駕駛每月10,000元。此外，公司亦同意調整副駕駛與資深副駕駛之年度晉薪薪級上限。

二、 有關外站津貼部分，公司允諾將定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲。

三、 有關停止進用外籍正駕駛部分，公司同意不直接以正機師身分進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求使能聘僱，然申請程序上需經勞動部與交通部民航局依法實質審查。

機師工會表示，行政院鄭文燦副院長與主管機關勞動部王安邦次長，於近日頻繁地積極努力協調勞資雙方進行實質協商，終得於28日促成勞資雙方達成協議；同時桃園市勞動局，自工會啟動勞資爭議行為程序後，即積極主動協助、協調，促成勞資雙方初期協商。