餐飲優惠！五星酒店加LINE好友抽名菜兌換券 消費滿額換平日住宿券

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

迎接2024農曆新年，高雄洲際酒店聯合酒店內5間餐廳與酒吧，推出「洲際美食節」LINE好友限定抽獎回饋活動，即日起至3月31日止，加入高雄洲際酒店LINE官方帳號，即享線上抽獎機會，每日3次。獎項涵括餐廳人氣名菜免費電子招待券、精選餐酒免費電子兌換券、免服務費電子抵用券等，品牌表示中獎機率高達100％。此外，餐飲消費滿額還可兌換豪華雅緻房雙床房型平日住宿一晚。 「洲際美食節」結合高雄洲際酒店內5間象徵環球飲食文化的風格餐廳和特色酒吧，為喜愛美食的饕客獻上新春優惠，囊括日前甫獲「第三屆綠色餐飲指南」頒發「綠食先行獎Pioneer in Green Dining」的歐陸料理「SEEDS大地」餐廳、贏得第三屆「500盤」肯定的「WA-RA日式餐廳」、2022及2023連續2年榮獲美國《葡萄酒鑑賞家》（Wine Spectator）雜誌認證酒單卓越獎的「湛露」中餐廳、「BL.T33」大廳酒吧，及去年盛大開業的「好客」南洋餐廳。

即日起至3月31日止，LINE好友限定抽獎活動，民眾加入酒店LINE官方帳號，每日領取3次幸運扭蛋抽獎機會，獎項豐富，包括「湛露」中餐廳價值4560元雙人套餐、無錫名菜「梁溪脆鱔」、南洋人氣料理「馬來傳統烤魚」、「金沙魚皮籃」小份、風味和食「菲力牛佐木之芽味噌醬」、西式經典「松露薯條」等免費電子招待券，還有精選紅、白酒、清酒、香檳等免費電子兌換券，以及免服務費電子抵用券等，讓民眾新春省荷包大啖美食。 另外，「洲際美食節」活動期間，於酒店任一餐廳消費，單筆滿額2000元，即可累積LINE集點卡1點，消費滿4000元即可累積2點，以此類推，滿6點即可兌換高雄洲際酒店豪華雅緻房雙床房型平日住宿一晚。此外，酒店同步推出快閃訂房禮遇，即日起至3月31日止，官網直訂基本房型，即享無條件升等至套房，周日至周四每日限量8間，2月7日至14日春節期間不適用。