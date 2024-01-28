長榮航罷工劃下句點 勞資達成加薪等4項協議

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長榮航空（2618）勞資29日達成四項協議，罷工即時拆彈劃下句點。機師職業工會理事長李信燕29日表示，長榮航空資方同意調漲飛行員薪資，雖然調幅僅約10％，但已展現誠意，因此最後達成協議、順利落幕。未來長榮航空獲利，仍希望可以反映在員工薪資上。

工會也同意，自勞資雙方簽署協議生效日起，至民國2026年5月31日止，不再就加薪等勞資爭議標的發動爭議行為。

工會表示，也希望藉此機會呼籲並期許資方，日後在公司日常營運過程中，建立與工會平等協商、互信互賴的機制與企業文化，方為促進勞資雙方和諧、共創勞資雙贏的關鍵，這些觀念希望勞動部與資方持續溝通。

關於工會長榮分會各項訴求，勞資雙方達成以下幾點協議：

1.長榮航空公司在2023年底所宣布的調薪外，同意於本薪及職務津貼項目，再行調漲飛行員正駕駛每月13,500元、資深副駕駛每月11,000元、副駕駛每月10,000元。此外，公司也同意調整副駕駛與資深副駕駛之年度晉薪薪級上限。

2.有關外站津貼部分，公司允諾將定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲。

3.有關停止進用外籍正駕駛部分，公司同意不直接以正機師身分進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求使能聘僱，然申請程序上需經勞動部與交通部民航局依法實質審查。

4.工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至民國115年（2026年）5月31日止，不再就上述三項勞資爭議標的發動爭議行為。

工會今（29）日表示，對於勞資雙方最終達成協議，首要歸因於工會（包括長榮分會與非長榮分會）每位會員展現的團結與集體意志。此外，工會感謝行政院副院長鄭文燦與勞動部次長王安邦，近日頻繁積極協調勞資雙方進行實質協商，終得於今日促成勞資雙方達成協議。

再者，工會也要感謝桃園市勞動局，自工會啟動勞資爭議行為程序後，即積極主動協助、協調，並在促成勞資雙方初期協商之努力。

機師工會最後說明，誠如工會一再強調，爭議權的行使，絕非工會的目的，而是勞工不得已下的最後手段，對於此次爭議最後得以達成協議、順利落幕，工會希望藉此機會誠摯呼籲並期許資方，日後在公司日常營運過程中，即建立與工會平等協商、互信互賴的機制與企業文化，方為促進勞資雙方和諧、共創勞資雙贏的真正關鍵。