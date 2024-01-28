銀行業控管風險與市場供給有限 新青安2024年暴衝力鈍化

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新青安受到首購族歡迎，據財政部統計，自2023年8月上路後，至去年12月已經施行5個月，已撥貸件數達到2.5萬件、累計撥貸1849.75億元。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨徐佳馨表示，新青安2024年可望逐漸鈍化。

銀行主管也分析，新青安2024年可望逐漸平穩，主要原因有二，新青安利率公股銀行也要補貼利率半碼(0.125％)，銀行辦理相關貸款利潤相對有限。

其次，銀行也受到《銀行法》72之2的限制，房貸比重不可超過存款與金融債的3成，銀行希望可以維持在安全水位裡，因此會希望新青安可以搭配一般其他一般性房貸一起辦理。

新青年安心成家貸款是2023年8月上路，利率半碼由公股銀行自有資金補貼、1碼(0.25％)則是由住宅基金補貼，以新青安一段式利率貸款來說房貸利率只有1.775％，可以說是市場「最低價」。

根據財政部統計，新青安上路5個月來受理與撥貸戶數與金額逐月增高。2023年12月撥貸戶數6778件、撥貸金額498億元，仍持續創高。而累計上路5個月以來，撥貸的戶數達到2.5萬戶，撥貸金額1850億元，青安成為市場上最受青睞的房貸。

徐佳馨表示，新青安去年剛上路，每個月爆量、撥貸金額明顯增長，但是市場上可提供首購族物件也有限，因此預期2024年新青安的承作量會逐漸鈍化，今年的市場還是會回歸過往，呈現價量齊穩的狀態。

銀行則認為，也希望新青安的辦理件數與撥貸金額可以逐漸平穩，才有利銀行風險控管，避免在房貸上曝險過高。就目前來看，辦理新青安的年齡層仍集中在40歲、稍有能力買房者；20到30歲者除非父母幫忙，否則還是較少數。