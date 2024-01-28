效法歐美 日本擬對中俄實施出口管制

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《日經亞洲評論》報導，日本政府打算效法歐美針對中國、俄羅斯等國實施特定商品、零件與技術的出口管制，以免日本產品或技術在他國淪為軍事用途。消息稱日本經濟產業省最快將在今年度結算前（3月31日前）向出口管制委員會提交最新規定。

據報導，日本將海外地區分為三大類。第一類是聯合國安理會決議禁止出口武器的國家，第二類是美國、英國、韓國等27個實施特定出口管制的國家，第三類是其餘國家。日本打算針對上述第三類國家實施出口管制，而這類國家包括中國及俄羅斯。