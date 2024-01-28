沙漠魚打造全台首座7D MR沉浸式劇院 領航台灣WEB3.0生態核心

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歷時半年、斥資5700萬元重金打造，台灣首座7D MR沉浸式劇院昨(27)日啓動開幕儀式，當日由華麗奇幻投影秀揭開序幕。數位發展部數位發展署署長呂正華、國發會產業發展處處長詹方冠、資策會數位轉型研究院總監洪毓良等與現場來賓，均身歷其境7D MR沉浸式體驗。未來該劇院將提供品牌產品發表會、影視串流直播、虛擬演唱會、及新型態娛樂內容研發等專業領域需求。

該劇院是由沙漠魚科技所打造，該公司曾於2022年首創曲面裸視3D牆、在士林夜市展出栩栩如生的士林萌虎而備受矚目。沙漠魚科技董事長李厚豪表示，一般動畫影像只呈現3D效果，而沉浸式投影則是4D，集合全台最高規格設備，加入MR（5D）、嗅覺（6D）及體感（7D），打造7D沉浸式投影，希望透過互動科技、動畫特效、程式技術，引領觀眾進入虛擬與現實共構的世界。他強調，「沙漠魚不單是一家公司，也是一個生態鏈，希望透過每個場域累積豐富經驗，未來能讓更多人、更多品牌透過7D MR沉浸式場域來結盟，共同為創造價值努力。」

過去市場是大吃小，現在是快吃慢，如何做到快吃慢，就是互相合作創造一個生態，彼此各退一步打造一個價值。而WEB3.0就是一個生態，必須匯集各種不同領域的人才，為協助台灣早日落實WEB3.0數位轉型，沙漠魚誓作WEB3.0生態中的「核心」，走在市場的前沿，因此打造7D沉浸式場域並建立一個生態系，開放硬體及技術邀請各界共襄盛舉，開發並引進更多技術，讓世界看見台灣，進而成為新的護國神山。

呂正華指出，在算力不斷往前推動的今日，沉浸式場域能做到7D真的不簡單，沙漠魚團隊今年設立此場域並開放運用，著實是一個好契機，他期望此類新創公司能夠成長茁壯，由數位產業引領台灣向前推進。

詹方冠則認為，5G之後，MR發展突飛猛進，雖商機很大但也面臨很多挑戰，政府非常理解這些問題，台灣不能只靠IC半導體產業，而推動創新創業公司成為下一代的台積電非常重要，也是政府的責任。對於創新企業，政府願意提供資金、數位人才，甚至拓展國際市場，期待沙漠魚像獨角獸一樣，逐鹿台灣，跨足國際。

為解決市面上沉浸式投影於亮度、飽和度不足問題，沙漠魚特別採購兩台Panasonic 尚未上市的最新機型PT-REQ12B，全球首次公開於此次沉浸式投影秀，它擁有12,000流明雷射光源，不必擔心光衰問題而長時間使用，其光亮色彩控制技術，可同步平衡多台投影機亮度色彩，清晰4K影像可支援流暢的240Hz投影，呈現震撼視覺效果。

嗅覺體驗上，沙漠魚科技特邀香水設計世界冠軍P.seven茶香水創辦人潘雨晴為其創作。她致力於嗅覺藝術創作，2022年以暗香Aged Tea榮獲國際香水界最具公信力與專業度的A+OA獨立設計獎，其品牌足跡跨足日本、威尼斯、布達佩斯、越南等地。