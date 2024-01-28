Fed今年首場例會30日登場 可能修改政策聲明

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美國聯準會（Fed）2024年首場例會將於30日登場，市場普遍預期官員將維持利率不變。但素有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出， 鑒於美國通膨壓力持續溫和、消費者支出強勁，Fed可能更改政策聲明，刪除「下一步更可能升息而非降息」的措辭，降息時機與幅度也將成為官員討論焦點。

投資人預期，Fed將於今年春季開始轉向降息，部分原因是通膨降溫速度快於該機構預期。美國商務部26日公布，Fed偏好用來衡量通膨情況的2023年12月個人消費支出（PCE）物價指數年增率為2.6％，遠低於2022年底時的5.4％。至於扣除波動性較大的食品與能源項目，12月核心PCE年增2.9％，增幅創下2021年3月以來最低。

蒂米羅斯表示，核心PCE物價指數截至12月為止的三個月與六個月年增率分別為1.5％與1.9％，均低於Fed設定的2％目標。而正如芝加哥聯準銀行前總裁伊凡斯（Charles Evans）所說，六個月時間已經足夠長，能夠證明美國通膨已降至疫情前水平。

研調機構凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家杭特 （Andrew Hunter）指出：「一切跡象顯示通膨朝著2％方向回落，Fed官員沒道理繼續將利率維持在5.5％高檔，他們自己也承認此水平限制經濟成長。」