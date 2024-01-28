三星躍越南最大外國投資者

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在越南已成為高科技業者的兵家比爭之地，三星集團因為持續擴大在越南的佈局，到去年底對其投資金額已達200億美元，躍升成為越南最大外國投資公司。

越南計畫與投資部副部長阮氏碧玉近日與三星越南公司總經理Choi Joo Ho舉行工作會談時，聲稱三星是越南最大外國投資者。他還提到在越南致力發展半導體產業與促進創新戰略的背景下，希望三星能成為越南戰略投資者

Choi Joo Ho則表示，三星對於越南經商環境與相關部門的積極支持一直深具信心。他說三星將會加強與越南國家創新中心的合作與資訊科技實驗室的營運，並且培訓技術人才培訓與支持新創企業。

根據統計指出，三星自2008年進入越南投資後，目前已在北寧、太原、胡志明市等地設立6家工廠。截至2023年底，三星在越南投資金額累計達200億美元。此外在全球銷售的三星手機中，有超過半數產品都是「越南製造」。

然而除了三星，輝達也在越南投資2.5億美元，並將該國視為潛在的第二個發展基地。此外Marvell日前宣布將透過升級位在胡志明市的子公司，在越南當地成立一所「世界領先」的積體電路設計中心，期望藉由該升級，讓該中心成為Marvell在全球的四大研發中心之一。

至於富士康、立訊精密和歌爾股份等公司也相繼投資越南基地，讓該國得以更進一步實現成為重要半導體中心的目標。