不罷工了！長榮同意機師加薪 張善政、鄭文燦順利拆彈

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桃園市機師職業工會長榮分會日前取得合法罷工權，並預告春節連假期間恐罷工，不過28日傳出好消息，在各單位的積極協調下，勞資雙方達成4點協議，除調漲飛行員薪資外，至2026年5月31日為止不會再針對本次提出的3項議題發動罷工行動。

桃園市勞動局自去年底受理勞資爭議調解申請，迄今已召開3次調解委員會及4次協商處理會議。據了解，桃園市長張善政也於23日晚間致電給長榮航空董事長林寶水，表達希望勞資持續協調，並懇切向林寶水分析，長榮除了提出許多數據回應外，應多向機師工會釋出善意，與機師工會對話可更直接針對機師工會訴求，提出實質解決方案，當時也獲得林寶水的善意回應。

28日晚間則由行政院由副院長鄭文燦召開協調會議，邀集勞動部、交通部、桃園市政府、桃園市機師職業工會及長榮航空公司協商，最終傳來好消息，勞資雙方達成4點協議，在各方皆有意讓罷工風波儘速落幕的默契下，終於在春節前拆除炸彈。

有關工會長榮分會各項訴求，勞資雙方達成4點協議：一、 於長榮航空公司去年年底所宣布的調薪外，公司同意於本薪及職務津貼項目，再行調漲飛行員正駕駛每月1萬3500元、資深副駕駛每月1萬1000元、副駕駛每月1萬元。此外，公司亦同意調整副駕駛與資深副駕駛之年度晉薪薪級上限。

二、 有關外站津貼部分，公司允諾將定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲。 三、 有關停止進用外籍正駕駛部分，公司同意不直接以正機師身分進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求使能聘僱，然申請程序上需經勞動部與交通部民航局依法實質審查。

四、 工會同意自勞資雙方簽署協議生效日起，至民國115年（2026年）5月31日止，不再就上述三項勞資爭議標的發動爭議行為。