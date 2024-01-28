今年「天公生」商機沒了 屏東玉皇宮前停車場不行再擺攤

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屏東玉皇宮每到農曆正月初九「天公生」時都會湧入大批香客，近年有攤商見此商機，開始在廟前大停車場擺攤做生意，成為頗具規模的新春市集，但附近居民卻不堪其擾，認為百餘攤商造成環境髒亂、交通不便，向縣議員蔣月惠陳情，對此，縣府考量居民的不便，今年不再同意攤商擺攤。

每年農曆過年期間，屏東3大宮廟之一的玉皇宮都會湧入大批民眾前往上香祈福，尤其是在正月初九天公生時，因為廟中主神是玉皇大帝，所以信眾在初八晚間就會陸續湧進廟裡參拜，有攤商見此人潮猶如見到商機，開始在廟前萬年溪上的停車場擺攤做生意。

而當攤商聚集後，停車場便成了另類的新春市集，但也衍生不少問題，例如環境的髒亂以及附近居民感到交通不便等，為此，經多方協商後，攤商向縣府申請合法擺攤，以此做為規範約束，但成效疑似不佳。

近年每到天公生時，屏東玉皇宮前的停車場就會形成大型新春市集，百餘攤商進駐、遊客絡繹不絕，攤商賺得開心、遊客逛得高興，但卻苦了附近居民，居民無奈道，雖然市集只有2天，但短短的2天卻製造不少垃圾，導致環境髒亂不堪，且因為人太多使得車輛出入不方便。

縣議員蔣月惠也稱，有民眾向她陳情指出，玉皇宮每年辦宗教活動借用萬年溪上的停車場，辦理年節夜市，造成附近居民的衛生困擾和噪音干擾，質疑有圖利之嫌，她認為，宗教活動是民眾的信仰自由，但也應該尊重其他居民的生活權益，不能因為宗教活動而影響其他居民的交通、環境和安寧。

為此，縣府民政處代理處長楊新發指出，一直以來市集給大眾的印象是伴隨天公生而來，但今年玉皇宮表明市集不是廟方的活動之一，加上考量市集確實造成附近居民的不便，因此今年不再同意攤商在停車場擺攤做生意，如有違規擺攤，警方將依法進行取締。