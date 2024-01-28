De Beers非洲動物戒指 師法大自然

De Beers與非洲大陸有著深厚的淵源，逾百年來陸續在非洲礦場發現「千禧之星」、「世紀之鑽」等巨鑽，蔚為傳奇，近日De Beers發表高級珠寶「De Beers Forces of Nature」系列第一篇章，以非洲動物為靈感設計8款戒指，每一件戒指皆有與之相配的珠寶套件，透過大膽匠心的設計頌讚大自然之美，傳遞對非洲動物的珍視，以及對非洲大陸的熱愛。 8件戒指挑選世界上最稀有、最美麗的鑽石打造，每件都是獨一無二之作，為了凸顯曠世之作，De Beers以抽象的藝術風格演繹非洲動物充滿生命力、自然靈動的美態，分別採用皇冠式戒指 (Crown Ring)或嵌套式戒指 (Jacket Ring)裝飾套件，並融入可轉換式設計，主石皆可單獨拆取下來佩戴，變化出各種佩戴方式。 以雄獅為靈感的獅子（Lion）嵌套式戒指，以層層金珠串成雄獅的金色鬃毛，威風凜凜仰頭怒吼，中央是一顆重達5.09克拉的三角形切割白鑽。另一款以鑲鑽鈦金屬打造的犀牛(rhinoceros)嵌套式戒指，主石為一顆重達3.17克拉梨形切割黃鑽，帶有綠色光澤，充分展現了犀牛稜角分明的面部特點。 豹 (leopard)嵌套式戒指則選用2顆珍稀罕有的欖尖形切割鑽石，詮釋豹炯炯有神的雙眼，搭配密釘鑲白鑽及綠鑽，更彰顯犀利的目光。以斑馬 (zebra)黑白紋理為靈感的戒指，主石為3.09克拉方形切割單鑽，並以一對黑色漆面和鑽石構成的斑馬嵌圍兩側，充滿動感與活力。 另外四款採用皇冠式戒指的設計，同樣主石也可單獨拆取下來佩戴，大象 (elephant)皇冠式戒指以流暢的線條勾勒象鼻，細節融入密釘鑲鑽石工藝，並捲起一顆0.15克拉粉紅鑽，主石是重3.2克拉的心形切割鑽石，充滿愛的訊息。水牛(buffalo)皇冠式戒指，主石是2.01克拉的橘褐鑽，並綴以梯形鑽石，並以褐鑽鑲嵌強而有力的牛角，華麗而富有生命力。 長頸鹿 (giraffe)皇冠式戒指的主石是一顆5.78克拉圓形鑽石，並以碎鑽嵌入多顆褐色鑽石原石，詮釋長頸鹿的美麗斑紋。大彎角羚(greater kudu)皇冠式戒指，則由三枚戒指組合而成，一枚鑲有2.01克拉的枕形切割鑽石，與另兩枚密釘鑲鑽開放式戒指組合成套，詮釋大彎角羚高聳、扭曲交錯的長角，生動再現大羚羊在非洲草原上馳騁的英姿。