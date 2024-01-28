彰化家扶後援團體新任主委、會長交接 扶幼傳愛不停歇

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

彰化家扶中心27日舉辦第八屆後援團體主委、會長聯合交接與續任授聘典禮，彰化家扶扶幼委員會主委陳志池交棒給從事營造業的彰師大附工學長辜福榮、員林區扶幼會主委謝惠米交接給空調公司負責人黃秀美、田中區扶幼會主委邱淑慧續任、永久認養人聯誼會會長賴建旺交接給幼兒園園長黃秀森。當天出席與會觀禮的貴賓有彰化縣長王惠美、副縣長林田富、社會處長王蘭心、立法委員陳素月、立法委員黃秀芳、彰化市長林世賢、家扶基金會董事蕭文龍、執行長周大堯、副執行長劉國璋、國際獅子會300D1區總監何建昌暨行政團隊等。

大會主席彰化家扶扶幼創會主委朱筱健感謝主委與會長的無私付出，任內期間彰化家扶面臨到疫情影響捐款驟減，但當任主委與會長們仍然積極四處引薦資源，讓家扶可以安心的繼續為弱勢兒少提供服務，期待新任主委與會長接下重責大任，繼續為家扶孩子們的幸福打拼和努力。

交接典禮當天親自到場的彰化縣長王惠美特別頒贈祝賀禮品給新舊任主委與會長，並致詞感謝卸任的主委與會長們為家扶兒的奉獻與付出，功成身退，也期待接任的主委與會長們繼續關心與照顧縣內弱勢家庭。

活動聚焦由家扶列車扶幼號出場，象徵家扶串聯了許多社會資源建立後援團體，就像火車車廂一樣，協助家扶一起支持每個扶助家庭和孩子，因為有這些後援團體的幫助讓扶幼工作更穩健有力。此外，交接典禮也由彰化家扶的醒獅團帶來開場表演，活動進行中兒童烏克麗麗班、劍道班、樂團各自帶來練習已久的精湛演出，最後由兒童舞蹈班壓軸演出，為當天的交接典禮活動畫下完美句點。

彰化家扶主任王震光表示，感謝主委與會長們對家扶推動扶幼與認養工作的卓越貢獻與付出，在工作繁忙之時，仍然出席家扶各項方案、義賣、慰問與活動，雖然在通膨景氣蕭條時期，但大家仍為家扶兒募集到許多資源，同時，希望即將上任的主委與會長們，繼續為家扶推動扶幼與認養工作，助逆境孩子翻轉未來。

王震光並表示，雖然這二年來許多扶幼事務深受疫情影響，但推展扶幼工作卻仍然持續前行，相信「施比受更有福」，更期許新任主委與會長能繼續為弱勢家庭打拼，為扶幼工作無私奉獻一己之力。

彰化家扶誠摯邀請社會大眾響應「無窮世代」計畫，陪弱勢孩子長出力量，做家扶兒生命中的一道曙光，捐款電話：04-7569336，郵局劃撥帳號：00271389。