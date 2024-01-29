吳東進不滿北士科土地開發延宕 新光金提3點回應

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新光金大股東吳東進28日批評，新壽2021年砸新台幣44.02億元得標北士科土地50年地上權，至今未動工，不動產管理如「小孩玩大車」。新光金回應，此案新壽有進行設計變更，待和地主台北市政府報告並取得同意後，將盡快開工。

新壽2021年10月砸下逾40億元得標2筆北投士林科技園區土地50年地上權，總面積逾1萬坪，原先有意規劃為生技醫療產業相關的商辦大樓，吸引生技產業進駐。

吳東進今天指出，2021年11月仁寶電腦及康舒科技以81.98億元得標另一筆北士科園區土地50年地上權，新壽與仁寶先後取得北市科土地標案，但仁寶2023年2月9日已開工且已完成主要招商工作，新壽卻還在變更設計階段，至今連續壁都還沒做。

吳東進說，新壽取得北士科土地地上權租期為50年，現在已延遲動工，蓋好可能還要耗時5年，若順利完工且滿租，原先預估年租金可上看14.4億元，「從北士科的案子可看出，現在新壽不動產管理如小孩玩大車」。

新光金對此回應，第1，子公司新壽董事會有成立不動產管理委員會，不僅是針對北士科，新壽對每個案子均有仔細檢討。其次，北士科案為地上權案，新壽有進行設計變更，因地主為台北市政府，待和北市府報告、取得同意後會盡快開工。

第3，新光金說明，設計變更的原因在於，變更後可增加坪數及坪效，也考量預定有意要承租的業者，希望為業者量身打造出符合需求的設計。