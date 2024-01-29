辛納奪澳網男單冠軍 10年來三巨頭以外第一人

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

義大利好手辛納28日在澳洲網球公開賽男單決賽上演多年來最精彩逆轉勝，在這場高品質比賽奪下生涯首座大滿貫賽冠軍，並成為10年來男網「三巨頭」以外拿下澳網冠軍第一人。

路透社報導，名列本屆澳洲網球公開賽（Australian Open）男單第4種子的辛納（Jannik Sinner）28日對上第3種子俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev），他先輸掉2盤再倒趕3盤，最後以3比6、3比6、6比4、6比4、6比3贏得勝利。

這場比賽也是2005年以來澳網男單決賽首度「三巨頭」全都缺席，這三人分別是來自塞爾維亞的現役球王喬科維奇（Novak Djokovic）、因傷退賽的西班牙名將納達爾（Rafa Nadal）和已退役的瑞士好手費德瑞（Roger Federer）。

辛納本屆澳網勢如破竹，在準決賽更爆冷淘汰衛冕者喬科維奇，結束對方長久未嘗敗績紀錄。

反觀梅迪維夫則是經歷多場先丟2盤再逆轉勝的比賽才終於打進決賽，這是已退役美國名將山普拉斯（Pete Sampras）接近30年前在澳網男單比賽有相同經歷以來首見。

現年27歲的梅迪維夫今天首盤以2度破發輕鬆拿下，而他先前在硬地大滿貫賽打過的51場比賽當中，唯一只在2022年的澳網決賽贏得首盤後輸掉整場比賽。第2盤他也已同樣強勢分數奪下。

不過，現年22歲的辛納在第3盤後半終於成功破發，並展開捲土重來攻勢，讓比賽形勢突然有了變化。

進入第4盤後戰況激烈，辛納在3比3時以一計大力的Ace球救下一個破發點，之後再破了梅迪維夫的發球局，讓比賽進入第5盤決勝負。

辛納在決勝盤率先取得至關重要的破發後，便以4比2領先之姿順利邁向勝利。