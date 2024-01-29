存股存辛酸的？核心持股 挑選有填息能力的標的

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常有人酸存股領股利是左手換右手，沒填息就等於自己掏錢給自己，還要繳所得稅與健保補充保費，真是傻得徹底。到底填權息這件事難不難呢？其實我們買進的股票，只要符合以下二個條件，填權息基本上不會太難。

條件1：挑選績優股

存股必須長期持有，所以存個股要挑選績優股絕對是最大前提。如果一間公司體質不佳、獲利來源不明，那麼即使買一張股票100元配50元股利也不可以買。

而買進後也不能不聞不問，要持續關注每月（或每季）的EPS是否成長，或維持既有水準？若排除大環境因素影響，公司還是連2年獲利走下坡，就要考慮在合適時機換股。

如果買高股息ETF，也要先理解該檔ETF的選股邏輯是否合理，並留有一年以上觀察期，留意其填息能力。如果殖利率高，但填息能力差，長期會導致ETF淨值、價格隨配息而越來越低，這種標的也要避免購買。

條件2：買進價格是關鍵

持有股票填息與否，該在意的不是新聞定義的填息，而是個人「持有均價」的填息與否，也就是大俠武林所說的「個人式填息」。

一般新聞關注某某個股填息與否，看的是除息前一天的收盤價，且價格多半是一年之中的相對高點。但我們又不可能傻到所有持股都在那天買，因此在意官方說法的填息與否，並無意義。我們該關注的重點是，除息後的價格有沒有漲回自己的「持有均價」。當股票市價「等於」或「高於」自己的買入成本，那些匯入帳戶的股利，便真正屬於我們。所以我們持有股票的「均價越低」，個人式填息就越快完成。像小車持有的兆豐金均價28.18元、合庫金均價20.02元，根本不必等除息就

已經填息，自然不用煩惱填息與否，只須專心累積張數即可。

因此即便是好標的，買進價格不能完全不管，以2022年金融股價格瘋漲為例，原本持有均價低的朋友，就算在高點買進，能撼動均價的程度也有限；不過，若是一張都沒買過的超級新手，就要慎選入手時機，以免持有太多均價過高的股票，除息後填息壓力大，便真的成為左手換右手的韭菜了。