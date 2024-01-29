加薩戰爭爆發以來首傳美軍遇襲喪生 拜登矢言反擊

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美國軍方表示，一架無人機28日攻擊約旦一個基地，造成3名美軍喪生、25人受傷。總統拜登將這起攻擊歸咎於伊朗支持的武裝團體，矢言予以反擊。

美聯社報導，這是以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩交戰數月以來，首度傳出駐中東各地美軍在伊朗支持的武裝團體襲擊下死亡，使得風險升高。美國官員仍在致力針對事件是哪一個團體所為進行最後確認，但已經評估那是伊朗支持的多個團體其中之一。

法新社報導，美軍中央司令部（US Central Command）在聲明中指出：「1月28日，一起（無人機）單向攻擊對靠近敘利亞邊境的約旦東北部一個基地造成衝擊，導致3名美國軍人喪生、25人受傷。」

拜登歸咎伊朗支持的團體發動這起攻擊。他在聲明中說：「毋庸置疑，我們將會以我們選擇的時間點和方式，對所有應負責任者追究責任。」

「我們蒐集有關於這起攻擊的事實同時，我們知道這是伊朗所支持、在敘利亞和伊拉克運作的激進武裝團體所為。」

一名美國官員告訴路透社，事件造成至少34名人員可能發生創傷性腦損傷而撤離。

美聯社指出，駐約旦美軍通常有大約3000人。約旦方面目前沒有對此作出回應。

約旦與伊拉克、以色列、巴勒斯坦人居住的約旦河西岸（West Bank）、沙烏地阿拉伯和敘利亞為鄰。