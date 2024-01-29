台美AI巨頭衝 台積、廣達等17檔燒 抱股過年關鍵指標出爐

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台股兔年封關前好熱鬧

全球科技巨擘財報大秀本周登場，微軟、Google母公司Alphabet、蘋果重磅出擊，為超級財報周掀高潮，恰逢台股進入農曆年封關倒數六個交易日，將成台股長假前最關鍵指引。高盛證券最看好蘋果，將其列入「優先買進清單」，對台系供應鏈帶動作用引關注。

台股上周觸及「萬八」大關，市場最關心美科技大廠微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta、蘋果、高通與超微營運動向。

蘋果與微軟的全球市值王寶座大戰白熱化，內外資研究機構對兩大科技股前景多持正面觀點。擴大範圍來看，智慧機供應鏈代表包括：大立光、宏捷科、台光電、和碩、穩懋、晶技、台郡、景碩等；AI與AI PC相關供應鏈受惠代表則有台積電、廣達、緯創、英業達、仁寶、華碩、微星、技嘉、瑞昱等。

台股重量級法說會聯發科、友達、聯電等公司也在本周登場，市場關注聯發科在智慧型手機市占率及AI產品發展進程，包括今年擬推出台積電3奈米製程的天璣9400外，ASIC能否於上半年認列相關NRE（委託設計）收入，均是獲利的催化劑。

法人表示，無論那家科技巨擘展望傳出佳音，不排除較大部分資金採短打策略，然在偏樂觀氛圍中，確實可能吸引部分風險胃納度較佳資金，趕農曆年封關前押寶，並持股到新春開紅盤後。

美股市值王微軟30日公布上季財報，上周市值突破3兆美元，隨AI PC勢不可擋，微軟計畫第二季底推出Windows 12，全面導入Copilot應用，各大廠商全面支持AI PC，零組件廠商機湧現。中信投顧綜合各機構看法，估AI PC在2024～2027年滲透率分別為5％、15％、40％、60％。

超微30日公布上季（2023年12月底止）財報，華爾街預期上季營收61.3億美元優於前季。上季EPS經調整後可望達到0.77美元也高於前季的0.70美元。

ChatGPT在全球引爆AI浪潮，輝達及上游供應商台積電、美超微聲勢大漲，輝達在全球AI晶片市場已搶下九成市占率。

通訊晶片大廠高通31日將公布上季財報，華爾街估高通上季94.9億美元，高於前一季的86.7億美元；EPS經調整後可望達到2.37美元，高於前一季的2.02美元。