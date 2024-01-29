美四大CSP搶AI 台鏈營運錦上添花

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

人工智慧（AI）將是2024年科技產業主軸，四大雲端服務供應（CSP）年度展望眾所矚目！繼去年生成式AI掀起旋風，微軟、AWS、Google及Meta四大CSP財報本周同步登場，市場聚焦營運展望、資本支出、Copilot進入商轉等議題。

業者指出，台廠供應鏈可望受惠，除廣達、緯創、緯穎及英業達等組裝廠外，ASIC、機殼、電源供應器、散熱及滑軌等年度營運亦將錦上添花。

四大CSP巨頭積極搶灘，AI軍備競賽今年勢將延燒。台灣伺服器主力供應商對今年AI伺服器出貨動能，皆釋出樂觀展望，惟對於通用型伺服器產品，雖未看衰，但展望相對保守。

英業達看好客戶端預算多有增加下，對AI伺服器全年出貨動能看旺、估將有倍數增長，連帶拉抬其整體伺服器業務有雙位數年成長。

廣達及技嘉雖坦言受GPU供貨緊俏影響，手上採用輝達H100平台的AI伺服器供不應求，預計年中後GPU供貨緩解，出貨動能轉趨強勁，在AI伺服器的帶動下，全年度伺服器業務至少有雙位數的年增幅。

緯穎來自CSP客戶的ASIC-AI專案雖占大宗，手上亦有採用如輝達H100系列之AI伺服器及超微MI300X之AI加速器等產品，今年陸續出貨。隨著AI伺服器出貨強勁，緯穎對全年AI及非AI伺服器業務皆看增。

產業人士認為，人工智慧發展今年以GA I（生成式人工智慧）為主軸，相較2023年CSP大廠積極擴建雲端能量，今年著重邊緣裝置賦能，如微軟與Google分別以PC與智慧型手機產品軸線，發展出個別優勢，如去年11月微軟推出Copilot，今年6月規劃Windows 12上市，被視為推動AI PC的關鍵之一。

為奪回AI領頭羊地位，Google加速生成式AI發展，去年底發表AI模型Gemini，今年元月聯手三星導入年度新品旗艦手機，宣示很快下放全系列產品，讓外界期待今年度首次法說會展望。