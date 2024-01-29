長榮航機師 春節不罷工了

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長榮航空機師罷工爭議畫下句點。勞資雙方28日在行政院副院長鄭文燦與勞動部等主管機關積極協調下，針對三大勞資爭議事項逐項達成協議，於行政院正式簽約，且到2026年5月31日止。不再就三大勞資爭議標的發動爭議行為。

旅客、旅行社可安心出遊，公司及股東如釋重負。長榮航空為守護旅客權益，已盡最大可能和機師工會達成協議。

爭議多時的機工會長榮分會在1月22日取得合法罷工權後，揚言在農曆春節及清明節前後這兩個區段預告罷工，造成旅客、旅行社及轉機旅客困擾，經鄭文燦、勞動部次長王安邦、交通部、民航局及桃園市勞動局等積極協調下，28日勞資雙方在行政院針對勞方的三大訴求逐項達成協議，並同意簽署協議生效日起，至民國115年（2026年）5月31日止，不再就上述三大勞資爭議標的發動爭議行為。

雙方達成的協議要點如下：

一、於長榮航空去年年底所宣布機師調薪1.1到2萬元之外，同意於本薪及職務津貼項目，再行調漲飛行員正駕駛每月1.35萬元、資深副駕駛每月1.1萬元、副駕駛每月1萬元。同時，同意調整副駕駛與資深副駕駛之年度晉薪薪級上限。

二、針對外站津貼部分，長榮航空允諾將定期檢視，並儘速於上半年度進一步調漲。

三、有關停止進用外籍正駕駛部分，同意不直接以正機師身分進用外國籍機師。除非營運上有特殊需求使能聘僱，申請程序上需經勞動部與交通部民航局依法實質審查。

長榮航空表示，為守護旅客權益，盡最大可能和機師工會達成協議，持續提出可行方案與機師工會協商，最終雙方達成共識，與勞資和諧的雙贏局面。

針對長榮航空勞資達成協議，為引發憂慮的機師罷工即時拆彈。機師職業工會理事長李信燕28日表示，長榮航空資方同意調漲飛行員薪資，雖調幅僅約10％，但已展現誠意，因此最後達成協議。未來長榮航空獲利，仍希望可以反映在員工薪資上。

同時，工會也希望藉此機會呼籲並期許資方，日後在公司日常營運過程中，建立與工會平等協商、互信互賴的機制與企業文化，方為促進勞資雙方和諧、共創勞資雙贏的關鍵，這些觀念希望勞動部與資方持續溝通。