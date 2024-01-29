歷史經驗 台股春節開紅盤 上漲率達七成

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近10年台股春節前後表現

距離農曆封關僅剩6個交易日，投資專家認為，短線需留意不願抱股過年的調節賣壓，預料指數將在萬八附近狹幅整理，以往經驗來看，新春紅盤後指數續攻機率高，將關注美FOMC會後談話及蘋果、亞馬遜、Alphabet三大科技巨擘公布財報，為兩大市場重頭戲，將牽動開春漲升行情。

台新投顧統計，近10年台股封關前5日到後20日上漲機率都達7成以上，其中，以後10日上漲機率達9成、平均漲幅2.4％名列第一。法人認為，隨升息循環告終，加上產業復甦基調不變，預料台股龍年開春可望上演補漲，延續連四年開春首日上漲格局。

群益投顧研究部副總曾炎裕指出，在春節封關前，最先關注台灣時間2月1日凌晨FOMC利率決策結果，預期維持利率不變，焦點在Fed主席鮑爾會後談話，市場將尋找降息有關訊息，為影響資金流向及長假抱股信心主要因素，其次是科技巨擘公布財報與展望。

凱基投顧台股策略分析師張明祥認為，2月5日農曆封關日將至，本周起將出現不願抱股過年的調節賣壓，短線大盤預期在「萬八」整數關卡呈狹幅整理，漲跌空間不大，至2月15日開紅盤後多空動能才會進一步釋放。

就技術面觀察，大盤若能成功守住5日均線，指數在農曆封關前仍可續創波段新高；大盤如失守17,894點，短線面臨轉弱風險，AI概念股表現為台股短線能否延續強勢關鍵。

萬寶投顧總經理蔡明彰分析，台股31日友達、聯發科及聯電三大指標法說同步召開，預料「兩好一壞」，可望釋出面板今年展望好轉、邊緣AI需求樂觀與半導體成熟製程短線有壓等訊息。

英特爾財報遜於預期，反應AI資料中心競爭，由輝達、超微兩大市場領先者取得明顯優勢，使得台系AI伺服器及Intel PC品牌相關個股股價造成較大衝擊，估計買盤將轉進邊緣AI族群，扮演農曆封關前後重要領漲指標。