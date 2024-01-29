李強救股市，治本優於治標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

去年以來走勢低迷的中港股市，近日因為一個消息與兩項政策利多刺激，而止跌反彈，但並未弭平開年以來的跌幅。其耐人尋味之處在於，彭博資訊（Bloomberg）所謂「兩兆元救市」的內幕消息虛實仍有待觀察，而大陸國務院總理李強主政下的救市措施仍堅守「治本優於治標」的原則，避免強力拉抬股市造成的副作用，持續維護經濟穩健發展、貫徹結構性改革，依然是中央政策的主旋律。

而最新的救市事證則是，大陸證監會趕在周日（28日）公布兩大措施優化融券機制：一、自1月29日起全面暫停限售股出借。二、自3月18日起把轉融券市場化約定申報從即時可用調整為次日可用，限制融券效率。市場專家分析，此舉可望減少作空資金量，或有助於A股大盤從反彈進一步走向反轉。

2024年香港股市開局的疲軟確實令人驚訝，恒生指數最低跌至14,794.16，較去年底大跌13.2％，是全球主要股市跌幅最深的市場，顯現香港經濟陷入重大困境，且又逢農曆年關之前季節性的資金緊俏、企業還款壓力極大，甚至伴隨相當比例的資金外逃。而民營企業比重較高的深圳股市也跟隨港股下跌，唯有國營企業比重較高的滬市較能持穩，但是上海綜合指數在元月下旬也一度跌至2,724.16點，較去年底收盤下跌8.4％。

由於滬深港股市重挫的時點，李強恰好在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇，因此大中華投資圈盛傳，他回國後將會啟動強大的救市行動。因此，也才有彭博資訊所謂「兩兆元救市」的報導，大意是北京決策官員準備籌組高達兩兆人民幣（下同）的「股市平準基金」，財源主要來自中央國企的海外資產，經由滬港通、深港通的渠道，拉抬不斷破底的滬深港三個股票市場。該報導也指出，另外一筆3,000億元的境內基金，也將透過中國證券金融公司與中央匯金公司來投資境內A股。

李強的確在元月23日召開了專家、企業家及教科文衛體等領域代表座談會，國務院副總理丁薛祥也在座，與會的中央財經大學校長馬海濤、百度創始人李彥宏、上市公司合鍛智能董事長嚴建文、清華大學校長李路明、中國移動通信集團有限公司副總工程師王曉雲都做了建言。不過，該會議主要是聽取對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見，旨在為3月召開的兩會做準備，而會議結論是中國在前進的道路上還會遇到各種困難和挑戰，但綜合起來看，面臨的有利條件強於不利因素，經濟長期向好的基本趨勢不會改變。

此外，北京政府在去年成立了中央金融委員會，由李強擔任主任、國務院副總理何立峰擔任辦公室主任，主持日常會務，不過，該委員會的任務不是拉抬股市，而是為了強化金融監管、加強對不斷爆發貪腐醜聞的金融體系的控制。具體來說，李強在今年元月的各種重要會議，都依照既定行程在推動，並沒有為了搶救滬深港股市而做出特別重大的決策。

過去一個星期的確有兩則實質避免股市下跌的重要利多政策出台，但都是從整體經濟穩健增長的大局出發，目的不是拉抬股市。利多之一是中國人民銀行（中央銀行）再度宣布調降銀行存款準備金率，而且一次降0.5個百分點，釋放出的強力貨幣金額高達4.4兆元。人行在2022、2023年各降準兩次、累計皆各達0.5個百分點，這次一口氣調降0.5個百分點，釋放巨額資金協助銀行與企業安度年關，更對中國經濟復甦打了強心針。

人行行長潘功勝還首度以記者會方式，直接宣示降準政策，並強調2024年發達經濟體貨幣政策的外溢性將朝著壓力減小的方向發展，中美貨幣政策周期差處於收斂，客觀上有利於增強中國貨幣政策操作的自主性，拓展貨幣政策操作的空間。

另一個實質利多是掌管中央國企的國務院國資委產權管理局負責人謝小兵，宣布將「市值管理」納入中央企業負責人績效評估，要求央企「積極開展價值經營與價值傳遞活動，常態化採用市值管理工具維護公司價值，提升股東回報」，這是要求龍頭企業以提高配息、增加庫藏股、強化董事會決策透明、將企業隱藏價值返還股東的方式，從提升股東回報的治本手段來確保股價穩健增長。

至於「兩兆元救市」的新聞固然刺激，但中國國家主席習近平與中央領導人們，在2015年曾經體驗到政府投入巨資拉抬股市，必然潛藏大量的貪腐風險，甚至給予內圍特權者套現逃脫的機會，無助於證券市場長期穩健發展，更會對全體國民福祉帶來實質的傷害。

因此，即使「平準基金」不斷被媒體提及，估計國務院與金融主管機關也都做了詳盡的規劃，但是高層領導基於各種考量，仍然傾向採取降準、要求上市公司提升經營績效的手段，以「治本優於治標」的原則來引導股市正常交易。想要趁低撈底的市場投資人，可能必須放棄大賺「救市財」的短線投機心態，改從經濟穩健增長與企業經營績效改善的基本面，來進行中長期的投資布局，才是正辦。