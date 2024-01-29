習拜熱線全球重大議題 有譜

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去年底以來 中美高層互動

去年11月舊金山G2「習拜會」後，中美高層外交互動頻仍。中共中央外事辦主任、中國外長王毅26～27日在曼谷與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）舉行12小時的會晤，涉及全球重大經濟、科技與地緣政治問題。美國官員透露，美國國務卿布林肯今年內將再度訪問北京，雙方正安排美國總統拜登與中國國家主席習近平在未來數月內通話。

綜合外媒28日報導，這是王毅與蘇利文的第八次會談，也是1月13日大選結束後，中美最高層級官員的會談。白宮表示，本次會談是中美雙方保持溝通管道、負責任地管理兩國競爭關係的一部分。

中國外交部新聞稿指出，本次會談，雙方同意落實中美元首去年達成的「舊金山願景」，包括兩國元首保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略溝通；推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通管道，以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制。雙方還討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海、紅海危機等國際和地區問題。

中國外交部表示，雙方今後將繼續就中美關係指導原則開展討論，並進一步擴大兩國多方面交流。

路透報導，預計雙方30日在北京啟動中美禁毒合作工作組會議，討論打擊芬太尼合成藥物非法流入美國的問題。今年春季，中美將首度舉行人工智慧（AI）政府間對話機制，涉及美方近年對中國的晶片出口管控。布林肯也規劃年內再訪中國，為接下來可能登場的習拜電話會議先行暖身。

值得注意的是，美國官員強調，中美領袖保持溝通暢通，對於維持中美關係發展方向及跟進兩國正推進的多項議題至關重要。

去年11月15日「習拜會」登場當天，中美已率先公布氣候合作的聲明，象徵兩國攜手降低碳排的誠意。之後，兩國陸續舉行商貿、金融等領域的高層級對話，及在AI、禁毒等領域合作。