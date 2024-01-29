聯合國示警 地緣衝突重創蘇伊士運河運量

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

蘇伊士運河每日運量指數變化

「聯合國貿易暨發展會議」（UNCTAD）資料顯示，自從葉門激進武裝組織「青年運動」開始攻擊紅海航道上商船以來，航運商紛紛改道避開紅海，通過蘇伊士運河的貿易量銳減，打擊全球貿易進而刺激通膨。

根據UNCTAD蘇伊士運河每日運量指數，青年運動去年10月18日首次攻擊紅海商船時為136.1點。以美國為首的聯軍12月19日展開護航任務，指數為136.17點。截至1月23日最新指數降至89.27點，累跌34.4％。

該指數由貨櫃船、油輪和散裝貨船等三大分項構成。其中貨櫃船分項指數累跌幅近67％最為驚人，UNCTAD警告，紅海危機讓全球通膨風險增加、糧食穩定供應情況不明朗、增加廢氣排放。

蘇伊士運河是紅海與地中海之間的樞紐，占2023年全球貿易量約12％～15％，中東石油、黑海穀物與亞洲貨物運往歐美，均依賴該運河運輸。目前危機讓航運商繞路轉往路線更遠的南非好望角，會增加運費和運輸時間，是UNCTAD警告三大風險的主因。

UNCTAD表示以經過運河船隻數量計算，12月初來已大減39％，按運輸噸位計算同期大減45％。

UNCTAD貿易物流部主管霍夫曼（Jan Hoffman）表示，除蘇伊士運河面對紅海危機外，巴拿馬運河因乾旱導致水位下降，使12月運量年跌36％。他指出，糧價受到的影響最為明顯。